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Основной соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Об это сообщает в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, Тихановская уже в Литве и находится в безопасности.

Ранее Тихановская заявляла, что не будет покидать Белоруссию, она и ее избирательный штаб планировал доказывать "многочисленные фальсификации" в ходе голосования и обратиться с жалобой в Центризбирком.

Вместе с тем, пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала "Интерфаксу", что экс-кандидат в президенты после трехчасовой беседы в Центризбиркоме заявила, что "приняла решение" и покинула здание ЦИК в одиночестве.

С семи часов вечера Тихановская не выходила на связь и в штабе не знали о ее местонахождении, ее телефон не отвечал.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%.

В Минске и других городах Белоруссии еще 9 августа начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи и возобновились 10 августа.

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Сам Лукашенко заявил, что данными акциями "руководили" из-за границы.