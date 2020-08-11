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Светлана Тихановская покинула Белоруссию

09:35 11.08.2020
Светлана Тихановская
Скриншот с YouTube

Основной соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Об это сообщает в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, Тихановская уже в Литве и находится в безопасности.

Ранее Тихановская заявляла, что не будет покидать Белоруссию, она и ее избирательный штаб планировал доказывать "многочисленные фальсификации" в ходе голосования и обратиться с жалобой в Центризбирком. 

Вместе с тем, пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала "Интерфаксу", что экс-кандидат в президенты после трехчасовой беседы в Центризбиркоме заявила, что "приняла решение" и покинула здание ЦИК в одиночестве. 

С семи часов вечера Тихановская не выходила на связь и в штабе не знали о ее местонахождении, ее телефон не отвечал.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%.

В Минске и других городах Белоруссии еще 9 августа начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи и возобновились 10 августа.

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Сам Лукашенко заявил, что данными акциями "руководили" из-за границы.

Темы: Белоруссия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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11.08.2020, 10:35
Гость: Ага

Катись к черту патриотка хренова, сколько уже таких в Польше и Литве сидит не перечесть.
11.08.2020, 10:35
Гость: Юрий

Вот такие патриоты своей страны.Перышко для легкости.
11.08.2020, 10:32
Гость: IgS

Заработала себе на эмиграцию. Много таких.
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