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Все соперники Лукашенко на президентских выборах обжаловали их итоги

20:28 12.08.2020
Фото с сайта 24tv.ua

Все четыре соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии оспорили их результаты в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

"Реализуя право, предоставленное кандидату в президенты Республики Беларусь, начала процедуру признания недействительными выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Грубое нарушение конституции и Избирательного кодекса Республики Беларусь при назначении выборов и их проведении будет иметь самые негативные последствия", - написала она в Facebook после подачи жалобы в ЦИК Анна Канопацкая.

Канопацкая считает, что "в момент принятия присяги "новоизбранным президентом" произойдет делегитимизация еще одной ветви государственной власти - исполнительной".

Ранее жалобы в ЦИК подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, сообщает ТАСС. Дмитриев отметил, что его жалоба может быть рассмотрена членами ЦИК 19 августа. Это крайний срок подведения окончательных итогов выборов президента страны.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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