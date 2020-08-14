В Минске начали выпускать задержанных во время акций протеста

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В Минске постепенно начали отпускать задержанных во время проходивших в последние дни массовых акций протеста.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, первые задержанные уже покинули изолятор временного содержания на улице Окрестина. Ранее замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что все находящиеся в этом изоляторе выйдут на свободу к утру.

Распоряжение об освобождении задержанных отдал глава МВД Юрий Караев. Он также взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", "попавшие под раздачу", и принес свои извинения.

При этом он отметил, что с 10 августа протесты перестали быть мирными, протестующие совершали набеги и наезды на милицию, а 11 сознательных наездов он сравнил с покушениями на убийство. Он также напомнил, что против Белоруссии идет информационная война и что при цветных революциях боевики маскируются под мирное население. За время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

В минувший четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни". Сообщается также, что Лукашенко готовит срочное обращение к народу.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место, получив 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.

В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.