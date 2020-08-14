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В Минске начали выпускать задержанных во время акций протеста

06:43 14.08.2020
Акции протеста в Минске
Скриншот с YouTube

В Минске постепенно начали отпускать задержанных во время проходивших в последние дни массовых акций протеста.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, первые задержанные уже покинули изолятор временного содержания на улице Окрестина. Ранее замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что все находящиеся в этом изоляторе выйдут на свободу к утру. 

Распоряжение об освобождении задержанных отдал глава МВД Юрий Караев. Он также взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", "попавшие под раздачу", и принес свои извинения.

При этом он отметил, что с 10 августа протесты перестали быть мирными, протестующие совершали набеги и наезды на милицию, а 11 сознательных наездов он сравнил с покушениями на убийство. Он также напомнил, что против Белоруссии идет информационная война и что при цветных революциях боевики маскируются под мирное население. За время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

В минувший четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни". Сообщается также, что Лукашенко готовит срочное обращение к народу. 

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место, получив 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.

В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко, Акции протеста оппозиции в Минске, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 13:33
Гость: Ох какой милосердный!

Бесноватый Лукавый играет в доброго и злого следователя. ,-типа он не знал и не при делах. Даже фашисты так не унижали и не издевались над своим народом, как организованные им службы подобия гестапо и СС.
14.08.2020, 13:12
Гость: stalker

Cколько таких "случайных людей", "попавших под раздачу", сидит в белорусских СИЗО ? По некоторым данным общее число задержанных около 5000 человек. И чего стоят извинения этого чиновника ? Разве они могут расцениваться в качестве компенсации морального вреда ? Сперва поиздевались над людьми, а потом сказали "извините, ошиблись". Циники.
14.08.2020, 11:57
Гость: грек

Не звизди, простых не избивали.......по вашему к 6 тысяч задержаных ДОЛЖНЫ были присоединиться вся-Белорусь, наглее предложение в мире не сыскать!
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