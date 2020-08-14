Белоруссия передала России задержанных граждан России

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32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии, находятся в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ. Они были переданы России в рамках Минской конвенции о правовой помощи. 33-й задержанный остался в Белоруссии, так как имеет второе, белорусское гражданство.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы РФ продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан»,— говорится в сообщении ведомства.

33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом.