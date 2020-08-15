]]>
]]>
Главная В мире Новости

Bloomberg: люди Лукашенко обсуждали с Кремлем возможность его бегства в РФ

17:13 15.08.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Доверенные лица президента Белоруссии Александра Лукашенко обсуждали со своими контактами в Кремле возможность его бегства в Россию в случае свержения с поста, пишет Znak.com со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg.

По информации издания, часть чиновников не уверена, что Лукашенко удастся сохранить должность в долгосрочной перспективе.

Сегодня Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, жители Белоруссии продолжают выходить на акции протеста после объявления результатов голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако граждане не согласны с этими результатами.  

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.08.2020, 23:03
Гость: Алкаш

Блумберг серьезное издание, прийдется верить.
15.08.2020, 22:33
Гость: Влад 33

Необходимо закрывать массу проплаченных СМИ , с формулировкой :- «Идеология ваших ( газеты, радиостанции и так далее) программ негативно влияет на имидж страны».. Без объяснений ( как в США) и «поклонов» И смело - закрывать такие офисы! Наплодили крыс!
Все издания включающие в себя материалы с информацией :- «из достоверных источников»..( типа, мне кто-то рассказал!) помечать желтой краской ( хотя бы сам заголовок)..
Извините, но надоедает читать такие материалы..((
А пропагандистские ( проплаченные!) СМИ необходимо закрывать ещё вчера!..
15.08.2020, 21:22
Гость: DJ

Понимаю Ваше эмоциональное состояние. Да, Лукашенко - диктатор и фальсификатор, но он - минимальное зло из возможных сценариев для белорусов. Вы очень плохо представляете, что будет впереди.
Все комментарии (19)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации