Bloomberg: люди Лукашенко обсуждали с Кремлем возможность его бегства в РФ

17:13

Доверенные лица президента Белоруссии Александра Лукашенко обсуждали со своими контактами в Кремле возможность его бегства в Россию в случае свержения с поста, пишет Znak.com со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg.

По информации издания, часть чиновников не уверена, что Лукашенко удастся сохранить должность в долгосрочной перспективе.

Сегодня Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, жители Белоруссии продолжают выходить на акции протеста после объявления результатов голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако граждане не согласны с этими результатами.