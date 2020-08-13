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ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования по регионам страны

13:12 13.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

ЦИК Белоруссии опубликовал разбивку итогов голосования по всем регионам республики.

Как следует из таблицы, опубликованной на сайте ЦИК, за действующего президента страны Александра Лукашенко в Минске проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тизановскую - 14,92%.

В Могилевской области Лукашенко поддержади 88,06% белоруссов, в Минской - 79,23%, в Гродненской - 78,72%, в Гомельской - 85,38%, в Витебской - 83,64%, в Брестской - 81,78%.

За Тихановскую в Могилевской области отдали голоса 4,73% избирателей, в Минской - 11,81%, в Гродненской - 13,81%, в Гомельской - 5,98%, в Витебской - 9,18%, в Брестской - 10,33%.

Темы: Белоруссия, Выборы в представительные органы власти в мире, Александр Лукашенко
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