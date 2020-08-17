]]>
]]>
Главная В мире Новости

Политолог обнародовал «методичку» Беломайдана и предложил вспомнить Украину

11:23 17.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале опубликовал программу оппозиции Белоруссии. «Читайте внимательно и вспоминайте Украину», - написал он.

Среди первоочередных мер (до 2021 года) указываются такие, как выход из «Союзного государства», Евразийского и Таможенного Союза, а также других интеграционных образований, в которых доминирует Россия. Также предлагается ввести уголовную ответственность за публичные оскорбления белорусского языка и за публичные высказывания, оспаривающие существование отдельной белорусской нации и/или ее исторического права на собственное государство.

Предлагается запретить и пророссийские организации, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, финансирующих такие структуры. Гражданское общество получит право мониторить деятельность прокремлевских инициатив в стране.

Кроме того будет осуществляться пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, а российские компании не смогут приобретать объекты белорусской инфраструктуры.

В информационной сфере предлагается освободить независимые СМИ от давления и контроля государства, запретить трансляцию публицистических, общественно-политических и новостных программ российских телеканалов, включить в телевизионный пакет каналы Украины, Литвы, Латвии и Польши.

Что касается военной сферы, то здесь планируется выход из ОДКБ, вывод с территории Белоруссии российских военных объектов, перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык, а также развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС и увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Из долгосрочных целей, которые планируется осуществить до 2030 года, отмечается создание сквозной системы образования на белорусском языке (от детских садов до университетов), восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата, исполнение Белоруссией всех условий членства в НАТО и Европейском Союзе, а также подача заявлений на членство в данных структурах.

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.08.2020, 16:03
Гость: Иван Иваныч

Не так. Украина делала до первого Майдана 500000 авто, теперь 8000. Южмаш перешёл на кастрюли. Мы как выпускали 1,5-2 млн авто, так и продолжаем. На Украине утеряны все технологии( Уфа теперь вместо Украины делает вертолетные двигатели и комплектующие). Украина приступила к продаже земли. . А на месте АЗЛК огромный технопарк, где находятся предприятия по выпуску микросхем, композитов под крылом Росатома и прочего. Кстати именно их подразделение предоставлю нить для крыла мс-21.
А что касается ЗИЛа, то за это время втрое вырос КАМАЗ заместив современнейшей продукцией потерю устаревшего ЗИЛа.
17.08.2020, 16:00
Гость: Слава 14

Все правильно на то все и рассчитано. Если восстание не будет подавлено, то Белоруссию ждут темные денечки. Понятно, что Россия больше Белоруссию субсидировать не будет. Заводы и фабрики пойдут под нож. А зачем они нужны если никто их продукцию покупать больше не будет. Тоже ждет и ее сельхозпродукцию ибо никому она не нужна. Те работяги которые пилят сук на котором сидят отправятся мыть сортиры в европах или собирать клубнику у пана.Превратится она в беднейшую страну в Европе. Дерзайте ребята, цель близка.
17.08.2020, 15:26
Гость: ant1949

Тихановской верить, Белоруссию помиру пустить.
Она подобна патефонной пластинке.
Первая сторона проигрывается перед выборами, а вторая проигрывается после прихода к власти.
Таковы все антироссийские кандидаты.
Обидно и досадно, что белорусский народ, прославившийся своей стойкостью и несгибаемость перед внешним врагом, падёт перед внутренней пятой колоной, двуличной и коварной.
Все комментарии (28)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации