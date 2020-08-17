Политолог обнародовал «методичку» Беломайдана и предложил вспомнить Украину

11:23

Политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале опубликовал программу оппозиции Белоруссии. «Читайте внимательно и вспоминайте Украину», - написал он.

Среди первоочередных мер (до 2021 года) указываются такие, как выход из «Союзного государства», Евразийского и Таможенного Союза, а также других интеграционных образований, в которых доминирует Россия. Также предлагается ввести уголовную ответственность за публичные оскорбления белорусского языка и за публичные высказывания, оспаривающие существование отдельной белорусской нации и/или ее исторического права на собственное государство.

Предлагается запретить и пророссийские организации, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, финансирующих такие структуры. Гражданское общество получит право мониторить деятельность прокремлевских инициатив в стране.

Кроме того будет осуществляться пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, а российские компании не смогут приобретать объекты белорусской инфраструктуры.

В информационной сфере предлагается освободить независимые СМИ от давления и контроля государства, запретить трансляцию публицистических, общественно-политических и новостных программ российских телеканалов, включить в телевизионный пакет каналы Украины, Литвы, Латвии и Польши.

Что касается военной сферы, то здесь планируется выход из ОДКБ, вывод с территории Белоруссии российских военных объектов, перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык, а также развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС и увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Из долгосрочных целей, которые планируется осуществить до 2030 года, отмечается создание сквозной системы образования на белорусском языке (от детских садов до университетов), восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата, исполнение Белоруссией всех условий членства в НАТО и Европейском Союзе, а также подача заявлений на членство в данных структурах.