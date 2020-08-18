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Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

08:27 18.08.2020
Встреча Путина и Трампа
Фото с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса" наряду с главами Китая, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном.

Это сравние Трамп привел во время своего выступления в штате Висконсин, противопоставив вышеназванных глав государств своему основному конкуренту на президентских выборах Джо Байдену, пишет РИА Новости. Так, Трамп заявил, что Байден не сможет "тягаться с такими лидерами", если окажется на посту президента.

Трамп и ранее отмечал, что Путин, Си и Эрдоган — сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать "тест на умственные способности".

Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.

Темы: Дональд Трамп, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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18.08.2020, 17:49
Гость: Да уж!

Что правда, то "правда": РФ экс-"чекист"
"Поднять" как "великий" сумел шахматист:
В искусстве блистать красотой "комбинаций"
Лишь Меченый Горби с ним мог бы тягаться...
18.08.2020, 16:42
Гость: Квадратному

У вас фингал под глазом, а всё ещё живёте фантазиями дяди Сэма!
18.08.2020, 16:24
Гость: Совсем

как Каспаров.
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