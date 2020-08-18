Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

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Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса" наряду с главами Китая, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном.

Это сравние Трамп привел во время своего выступления в штате Висконсин, противопоставив вышеназванных глав государств своему основному конкуренту на президентских выборах Джо Байдену, пишет РИА Новости. Так, Трамп заявил, что Байден не сможет "тягаться с такими лидерами", если окажется на посту президента.

Трамп и ранее отмечал, что Путин, Си и Эрдоган — сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать "тест на умственные способности".

Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.