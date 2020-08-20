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Прокуратура Нью-Йорка арестовала за мошенничество экс-помощника Трампа

18:12 20.08.2020
Бэннон
Стивен Бэннон. Фото Michael Vadon с сайта wikimedia.org

Стивен Бэннон, бывший помощник президента США, и еще 3 человека (Тимоти Ши, Брайан Колфейдж и Эндрю Бадолато) были арестованы по обвинению в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров.

По данным правоохранительных органов, эти люди обманным путем выманивали у тысяч доноров денежные средства в рамках онлайн-кампании We Build the Wall («Мы строим стену»). Данная кампания собрала пожертвований на общую сумму более чем 25 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Напомним, в 2016 году Стивен Бэннон занимал одну из главных должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа, а затем был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. В 2017 году он решил уйти в отставку. В СМИ сообщалось, что данное решение было связано с серьезным осложнением отношений с Дональдом Трампом. Ранее Бэннон также высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 22:42
Гость: ыяпвчаи

у них все мошенничество
20.08.2020, 22:12
Гость: gvozd

штат ньюйорк под контролем партии педосатанистов, они на стива бенона зуб точат уже 2016г.
именно беннон привел трампа в белый дом.
предвыборная программа трампа которая ему принесла победу - это программа беннона..
левые педосатанисты крайне нервничают при виде беннона и как обычно сфальсифицировали дело..
20.08.2020, 19:58
Гость: Alx

Яйценюк по-американски.
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