Прокуратура Нью-Йорка арестовала за мошенничество экс-помощника Трампа

18:12

Стивен Бэннон, бывший помощник президента США, и еще 3 человека (Тимоти Ши, Брайан Колфейдж и Эндрю Бадолато) были арестованы по обвинению в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров.

По данным правоохранительных органов, эти люди обманным путем выманивали у тысяч доноров денежные средства в рамках онлайн-кампании We Build the Wall («Мы строим стену»). Данная кампания собрала пожертвований на общую сумму более чем 25 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Напомним, в 2016 году Стивен Бэннон занимал одну из главных должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа, а затем был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. В 2017 году он решил уйти в отставку. В СМИ сообщалось, что данное решение было связано с серьезным осложнением отношений с Дональдом Трампом. Ранее Бэннон также высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.