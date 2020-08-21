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Парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела республики

12:35 21.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Председатели Совета Республики (верхняя палата) и Палаты представителей (нижняя палата) белорусского парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств - членов Европейского союза (ЕС), в котором заявили о неприемлемости внешнего вмешательства в ситуацию в республике, пишет агентство БелТА.

В документе сообщается, что ряд евроатлантических чиновников быстро сделали политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат со вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Подобные действия недопустимы, заявляют чиновники, и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. 

В послании также отмечено, что состоявшиеся 9 августа выборы прошли в соответствии с конституцией и законами Белоруссии. Главы белорусского парламента подчеркнули, что абсолютное большинство граждан страны поддержало действующий курс.

19 августа в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в ходе продолжавшейся около трех часов видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: саммит не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождению всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства республики.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 15:26
Гость: Штурман

Не граничат,а прямо вмешивается во внутренние дела РБ. Почему Лукашенко не принимает меры против Польши,Литвы,Чехии где их высшие лица напрямую лезли в дела Белоруссии и все сюсюкает о вмешательстве,но не разрывает дип. отношения или даже не отзывает посла? Это не дипломатия,а козыревщина,то есть снова на две табуретки с предательством и работой на врага.
21.08.2020, 15:20
Гость: Представляю

Во время подавления жёлтых жилетов на Елисейских полях появляются Путин и Лукашенко в сопровождении послов. И возлагают цветы на место, где полиция отвалила порцию звездюлей желтожилетникам. При этом скандируют - Макрон, уходи! Надо всех послов ЕС в Беларуссии послать в путешествие за вмешательство в дела республики.
21.08.2020, 15:14
Гость: Alx

А то что?
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