Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

15:10

Беспорядками в Белоруссии руководят из США, которым подыгрывают европейцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам Лукашенко, под Варшавой создан специальный центр. "Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - заявил он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийских республики.

"Нам готовили эту вот заварушку. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно, как мы видим сейчас, против России", - цитирует агентство лидера Белоруссии.

Лукашенко оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную".

Как позже сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко встретился с руководителями силовых структур. По итогам этой встречи власти "актуализировали планы действий" при разных сценариях развития обстановки, в том числе, при "агрессии извне".