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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

15:10 21.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

Беспорядками в Белоруссии руководят из США, которым подыгрывают европейцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.  

По словам Лукашенко, под Варшавой создан специальный центр. "Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - заявил он. 

Лукашенко отметил, что Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийских республики.

"Нам готовили эту вот заварушку. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно, как мы видим сейчас, против России", - цитирует агентство лидера Белоруссии.

Лукашенко оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную".

Как позже сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко встретился с руководителями силовых структур. По итогам этой встречи власти "актуализировали планы действий" при разных сценариях развития обстановки, в том числе, при "агрессии извне". 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 03:14
Гость: Егор Иваныч

США и так это известно ))) Даже ООН уже признала на своих картах.
22.08.2020, 03:11
Гость: iloveblondes

Им платят за посещаемость. Парням по 30 р., девкам -- по 60 р., т.к. девки громче вопят и придают картинке "общечеловеческий, ненасильственный оттенок". Looks good on CNN.
22.08.2020, 03:02
Гость: фёдор

В Америке нет политических требований там всё решают на выборах,а есть как и в россии высокомерное отношение к другим рассам,а бандюки пользуются возможностью грабануть.
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