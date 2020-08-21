Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

08:40

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть политических полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, пишет РИА Новости со ссылкой на юконкорейские СМИ.

Ким Ё Чжон занимает пост первого заместителья заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР. По праву делегирования она занимается общегосударственными делами, отвечает за политику страны в отношении Вашингтона и Сеула.

Обязанности управления экономикой страны взяли на себя председатель кабинета министров Ким Док Хун и заместитель председателя Госсовета Пак Бон Дю.

Де-факто, младшая сестра Ким Чен Ына является вторым лидером в стране. При этом отмечается, что Ын пока еще не выбрал себе преемника.

Предполагается, что данное делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс Ким Чен Ына и снять с него часть ответственности, если что-либо "пойдет не так".

Напомним, что весной текущего года активно циркулировали слухи о тяжелой болезни Ына и даже его смерти. Он в течение 20 дней не появлялся на публике, пропустив ряд важных государственных мероприятий. Официальные представители властей КНДР подобные слухи отрицали.