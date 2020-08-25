Верховный суд Белоруссии не признал выборы президента недействительными

19:17

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех бывших кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой, которые просили отменить решение ЦИК и признать выборы недействительными. Также оппозиционеры просили возбудить уголовное дело.

В жалобе Тихановской отмечалось, что основным нарушением на выборах являлись фальсификации итоговых протоколов.

В итоге суд пришел к выводу, что данный вопрос не в его компетенции (в Верховном суде могут оспариваться только решения ЦИК о недействительности выборов) и отказался признать итоги президентских выборов в республике недействительными, сообщает РИА Новости.

«Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской С.Г. о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда», - пояснили в суде.

Также отмечается, что вынесенные определения об отказе в возбуждении дела не подлежат обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке.