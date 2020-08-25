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Верховный суд Белоруссии не признал выборы президента недействительными

19:17 25.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех бывших кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой, которые просили отменить решение ЦИК и признать выборы недействительными. Также оппозиционеры просили возбудить уголовное дело.

В жалобе Тихановской отмечалось, что основным нарушением на выборах являлись фальсификации итоговых протоколов.

В итоге суд пришел к выводу, что данный вопрос не в его компетенции (в Верховном суде могут оспариваться только решения ЦИК о недействительности выборов) и отказался признать итоги президентских выборов в республике недействительными, сообщает РИА Новости.

«Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской С.Г. о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда», - пояснили в суде.

Также отмечается, что вынесенные определения об отказе в возбуждении дела не подлежат обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке.

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 23:06
Гость: CAB

Да, есть др. мнение - тебе к уролугу, а ты к гинекологу.
Ни одна жалоба на выборные нарушения до сих пор не была подана в ЦИК, прямиком в Верховный Суд, интересные тропы/пути Демократии оппозиции. За 2+ недели такие казусы-каленца откидываю, возникает вопрос с головной болью.
Эти господа претендуют на Власть/управлять гос-вом, взять ответственность за судьбу/жизнь/здоровье/будушеее страны-Беларусь?
Кто знает ответ - психотроное оружие, или вирусное оружие, или "появились какие-то новые трихины,существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей.
Люди,принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные.
Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований....
Не знали, кого и как судить,...,что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать?"/Преступление и наказание,ФД/, или голый меркантилизм/статус политбежанца на вожделенном Западе?
Сиди, болтай ногами/руками/языком со скатерью самобранкой.
25.08.2020, 22:55
Гость: Евсей

Кстати, оппозиционные кандидаты неужели в действительности граждане Израиля?
25.08.2020, 21:33
Гость: НХ

Действительно, какие факты были представлены оппозиционерами о фальсификациях протоколов? Были ли по этому поводу судебные разбирательства и решения? Примечательно, что "оппозиция"стала приглашать на протестные митинги ночью, когда результаты ещё не были опубликованы. Противников Лукашенко в стране много - до 20%. А это сотни тысяч. И если они выходят на протестные акции - то создаётся впечатление о массовом недовольстве. В действительности, совсем это не большинство народа. Это меньшинство, которое, в соответствие с либеральными традициями хочет навязать свою волю большинству.
P.S. Сообщалось, что где-то протоколы пересчитали. Победил Лукашенко, но за него проголосовало всего 61%. Кстати, перед выборами все опросы говорили о нём как о будущем победителе. Непонятно, кому и зачем надо было приписывать ему лишние голоса? Чтобы потом дать повод оппозиции против него выступить? Думаю, что специально подставляют АГЛ: многие чиновники его ненавидят, также как и прозападные националисты и некоторые бизнесмены - он не даёт им развернуться и приватизировать. Нс начальном этапе - государство, а потом - и собственность.
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