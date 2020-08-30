]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

20:09 30.08.2020
Фото: TuТ.by

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок вышел в воскресенье к манифестантам, собравшимся у резиденции главы государства. Его встретили несколько сотен человек, сообщает ТАСС.

Латышенок заявил, что верит в честность проведенных в стране 9 августа президентских выборов. "Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию", - сказал Латышенок.

Беседа в целом носит мирный характер. Помощник президента упрекнул собравшихся в противоправных действиях во время акций протеста. Те в свою очередь отвечали, что не провоцировали беспорядки, которые произошли в первые дни после выборов. Как отмечают собравшиеся, среди манифестантов были провокаторы, которые и строили баррикады, и именно с ними и нужно было разбираться властям, а не избивать невинных людей.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Акции протеста оппозиции в Минске
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2020, 22:07
Гость: Один день Ивана Денисовича

Когда народ начинал сильно шуметь к ним выходил Дзержиныч и хлопал ладонью по кобуре, народ на время затихал.
30.08.2020, 21:32
Гость: Россияне

позорно не поддерживают белорусов.
30.08.2020, 21:24
Гость: Юрмаленок

Просто интересно, как это Латышенок попал в Беларусь?
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации