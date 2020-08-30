В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

20:09

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок вышел в воскресенье к манифестантам, собравшимся у резиденции главы государства. Его встретили несколько сотен человек, сообщает ТАСС.

Латышенок заявил, что верит в честность проведенных в стране 9 августа президентских выборов. "Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию", - сказал Латышенок.

Беседа в целом носит мирный характер. Помощник президента упрекнул собравшихся в противоправных действиях во время акций протеста. Те в свою очередь отвечали, что не провоцировали беспорядки, которые произошли в первые дни после выборов. Как отмечают собравшиеся, среди манифестантов были провокаторы, которые и строили баррикады, и именно с ними и нужно было разбираться властям, а не избивать невинных людей.