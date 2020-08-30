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Офицер ВС Франции подозревается в шпионаже в пользу России

12:30 30.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Во Франции прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил. Его подозревают в передаче важных сведений российским спецслужбам, сообщила в эфире радио «Европа 1» министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (важной информации.— ред.) или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру»,— цитирует Парли «Коммерсант».

Этот офицер служил на военной базе в Италии. Его задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию после отпуска.

Темы: Франция, Разведка и шпионаж в мире
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