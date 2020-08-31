Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора

15:37

Японский премьер Синдзо Абэ, который на днях объявил о своем намерении уйти в отставку, подтвердил намерение Японии продолжать диалог для разрешения курильского вопроса. Об этом он заявил в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 31 августа.

Главы двух государств подтвердили курс на проведение дальнейших переговоров о заключении мирного договора, передает агентство Kyodo.

Между тем пресс-служба Кремля в сообщении о телефонной беседе лидеров стран указала, что Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

Синдзо Абэ объявил о решении покинуть свой пост 28 августа. Политик объяснил свое решение ухудшением состояния здоровья. У премьер-министра хроническое заболевание — язвенный колит.

Россия и Япония ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны с середины XX века. Камнем преткновения, как и прежде, остается вопрос о принадлежности Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В 1945 году они были включены в состав СССР, с тех пор Токио оспаривает принадлежность этих островов.