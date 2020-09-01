«Газпром» вывел из Белоруссии почти все деньги

18:40

Российский «Газпром» за первое полугодие 2020 года вывел из Белоруссии почти все денежные средства. Это подтверждается отчетностью компании по МСФО. На документ обратил внимание белорусский портал TUT.by.

По данным на 30 июня, на счетах Белгазпромбанка, который почти на 100% принадлежит «Газпрому», осталось 77 миллионов рублей. Для сравнения, на 31 декабря 2019 года эта сумма составляла 15,6 миллиарда рублей. Прочие оборотные активы «Газпрома» в белорусском банке по итогам первого полугодия составили 20 миллионов рублей, тогда как на конец минувшего года они достигали 2,5 миллиарда.

Национальный банк Белоруссии 15 июня этого года ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Проблемы у банка начались после того, как его глава Виктор Бабарико объявил об участии в выборах главы государства. Чуть позже банкир, который считался одним из самых сильных соперников действующего президента Александра Лукашенко, был задержан.

После смены руководства кредитиного учреждения часть клиентов банка вывели деньги. Как отмечает портал, в первую очередь речь шла о компаниях, связанных с «Газпромом». В частности, на такой шаг пошла компания «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-ая белорусская «дочка» российского монополиста). Она была самым крупным клиентом банка с долей 20% и его миноритарным акционером.