Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

16:53

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом пишет «Белта» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как отмечает агентство, представители Москвы и Минска подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного возобновления транспортных перевозок. В Министерстве транспорта также сообщили, что стороны уже обсудили в ходе переговоров дальнейшие возможные шаги для запуска авиарейсов.

Первые ограничения на передвижение граждан между Россией и Белоруссией были введены 16 марта. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился частично закрыть границу с Белоруссией, чтобы предотвратить распространение COVID-19. С 30 марта движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто.

С 5 апреля приостановлено движение поездов РЖД, совершающих рейсы между Россией и Белоруссией, и поездов формирования «Белорусских железных дорог» по маршрутам между Москвой и Минском, а также Петербургом и Брестом. Затем, 10 августа, сообщалось, что пункты пропуска на границе РФ и Белоруссией продолжают работу в штатном режиме.

КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне протестов в стране. Существенных очередей на пунктах пропуска также не наблюдалось.