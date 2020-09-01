]]>
]]>
Главная В мире Новости

Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

16:53 1.09.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом пишет «Белта» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как отмечает агентство, представители Москвы и Минска подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного возобновления транспортных перевозок. В Министерстве транспорта также сообщили, что стороны уже обсудили в ходе переговоров дальнейшие возможные шаги для запуска авиарейсов.

Первые ограничения на передвижение граждан между Россией и Белоруссией были введены 16 марта. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился частично закрыть границу с Белоруссией, чтобы предотвратить распространение COVID-19. С 30 марта движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто.

С 5 апреля приостановлено движение поездов РЖД, совершающих рейсы между Россией и Белоруссией, и поездов формирования «Белорусских железных дорог» по маршрутам между Москвой и Минском, а также Петербургом и Брестом. Затем, 10 августа, сообщалось, что пункты пропуска на границе РФ и Белоруссией продолжают работу в штатном режиме.

КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне протестов в стране. Существенных очередей на пунктах пропуска также не наблюдалось.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2020, 17:32
Гость: Для завоза

очередного отряда ЧВК?
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации