«Нужно требовать все»: как японцы хотят вернуть Курилы

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В Японии обратили внимание на опубликованные российским военным ведомством архивные фотографии и документы, в частности об освобождении Курильских островов

Минобороны России в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны опубликовало архивные фотографии и документы, в частности об освобождении Курильских островов. На это обратило внимание японское издание Hokkaido Shinbun.

В комментариях к материалу издания японцы выразили свое возмущение в связи с этим. Один из читателей обратил внимание, что Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года, а десантная операция на острове Курильской гряды Шумшу началась 18 августа. «Разве премьер [Японии Синдзо] Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все?» — написал он.

Другой пользователь решил, что Россия «давно нацелилась» на остров Хоккайдо. Он выразил мнение, что военные базы РФ на четырех «северных островах» уже давно держат эту японскую территорию под прицелом своих ракет. «Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России», — возмутился он.

Еще один читатель в комментарии предъявлял претензии ООН за игнорирование поведения Москвы. Он убежден, что Россия должна ответить за «свои разбойничьи действия и оккупацию «северных территорий». «В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России?» — написал пользователь.

Впрочем, не все отзывы были подобного характера. Один из читателей написал, что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным. «Когда Советский Союз вступал в войну с Японией, она еще не капитулировала. Это важно. Она не капитулировала даже во время атомных бомбардировок. Японские милитаристы хотели сражаться до конца. <...> Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца», — подчеркнул он.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, хотя состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны подписали Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. Государства также восстановили двусторонние дипломатические и консульские отношения. Девятая статья документа гласит, что правительство Советского Союза согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов.

Главное условие мирного договора заключается в фактическом переходе этих территорий под контроль Токио после подписания документа.

Именно нерешенный вопрос территориальной принадлежности Южных Курил стал причиной того, что стороны так и не подписали мирный договор, хотя парламенты СССР и Японии ратифицировали Совместную декларацию еще 8 декабря 1956 года. Токио называет эти острова своими «северными территориями». Но в российском МИДе неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над ними не подлежит сомнению.

На протяжении многих лет этот вопрос пытался урегулировать с Москвой Синдзо Абэ, но 28 августа он объявил, что в скором времени он завершит свою работу на посту главы правительства. Такое решение принято в связи с ухудшением состояния здоровья Абэ. В числе главных незавершенных дел он назвал, в том числе, подписание мирного договора с Россией.

«Я ухожу, не закончив эти дела, что разрывает мое сердце. Мы обещали решить эти вопросы не только на уровне правительства, но и со стороны партий, поэтому я рассчитываю на активную работу по этим направлениям от нового кабмина», — подчеркнул Абэ.

Определенного прогресса в период его премьерства все же удалось достичь. В 2018 году стороны согласились активизировать переговоры о подписании договора на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Документ предполагает, что Москва готова передать Токио два из четырех островов — Шикотан и Хабомаи.

Но в итоге процесс прошел на спад, даже учитывая частые переговоры и встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным.

Автор - Кристина Сизова