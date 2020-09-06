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В белорусской столице начались массовые задержания протестующих

19:35 6.09.2020
Фото: TUT.BY

Сотрудники силовых структур в Минске задерживают оставшихся участников акции протеста. Задержания начались после того, как основная часть протестующих рассеялась по городу. Силовики задерживают людей у Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержано не менее 20 человек, столько же было задержано в парке Победы.

Людей начали задерживать после того, как они отошли от Дворца независимости, сообщает "Коммерсант". В середине дня у резиденции собрались несколько десятков тысяч людей, позднее там остались только несколько тысяч. Участники акции отошли от резиденции после того, как оцепление распылило перцовый баллончик — так силовики отреагировали на попытку расписать заградительные щиты лозунгами против президента.

Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 121 задержанном в течение дня в Минске. Счет задержанных по всей Белоруссии идет на сотни, сказала «Sputnik Беларусь» официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова. «Это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будет только завтра утром»,— сказала она.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 22:47
Гость: Сбылось!

А.Г. Лукашенко:"Белорусский народ тысячу лет боролся за свою государственность. Боролся с оккупантами, захватчиками, стихийными бедствиями"
06.09.2020, 22:33
Гость: Натан Перчик

Баллончик сработал на 5.
06.09.2020, 22:02
Гость: это электорат80% ищет приключений

Глава ГУБОПиК Николай Карпенков лично бил стекло в минском кафе
Фотофакт.
Начальник ГУБОПиК МВД (управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) Николай Карпенков лично бил стёкла в столичном кафе.
Главное в этой новости, сам начальник исполняет главную роль в спектакле психопата . Не подчиненные!А как "монашки"- менты прячутся от глаз соседей ,вам не передетать!А в масках все они смелые.Особенно по задержанию тех ,кто и вовсе не причастен к событиям.В массовость,там где много народа ,чтоб залезть они ни-ни!
06.09.2020, 21:58
Гость: Влад 33 - Архангельскому

По отношению к Белорусии - это полный Бред!

PS:- Лично вам, писаке..( экспромт)
- И так «возвышенно» вы пали, под словом трезвым и прямым
- Вы ждёте минимум медали, за тупость вашу и «порыв»?
- Но жертв без смерти - не бывает .., хоть вы не в силах и понять, что гибнут не одни Герои, и их, как всех , вскормила Мать..
06.09.2020, 21:32
Гость: беларусам

Снова в сердце тревоги былые
Над родную страной реет страх
Вспомню Острые Врата святые,
Моих предков на грозных конях.
В белой пене проносятся кони,
Рвутся вихрем с историей вспять
Стародавней Литовской Погони
Не разбить,не сломать,не сдержать.
В безграничную даль вы летите,
А за вами;пред вами-года.
Вы за кем в ту погоню спешите?
Быстро мчитесь зачем и куда?
Аль они,Беларусь,поскакали
За твоими детьми им вослед
Что забыли Матульку,предали
Сдались в рабство,затмив собой свет.
Бейте в сердца,их-бейте мечами,
Не давайте чужими им быть!
Пускай чувствуют это ночами
Как за Родину сердце болит
Припев автора:
Мацi родная,Мацi-краiна!
Не сцiхае на жаль тая боль
Ты прабач,Ты прымi свайго сына,
За Цябе яму ўмерцi дазволь!..
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