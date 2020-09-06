В белорусской столице начались массовые задержания протестующих

19:35

Сотрудники силовых структур в Минске задерживают оставшихся участников акции протеста. Задержания начались после того, как основная часть протестующих рассеялась по городу. Силовики задерживают людей у Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержано не менее 20 человек, столько же было задержано в парке Победы.

Людей начали задерживать после того, как они отошли от Дворца независимости, сообщает "Коммерсант". В середине дня у резиденции собрались несколько десятков тысяч людей, позднее там остались только несколько тысяч. Участники акции отошли от резиденции после того, как оцепление распылило перцовый баллончик — так силовики отреагировали на попытку расписать заградительные щиты лозунгами против президента.

Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 121 задержанном в течение дня в Минске. Счет задержанных по всей Белоруссии идет на сотни, сказала «Sputnik Беларусь» официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова. «Это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будет только завтра утром»,— сказала она.