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Алексея Навального вывели из медикаментозной комы

16:40 7.09.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Оппозиционного политика Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщается в новом пресс-релизе на сайте немецкой клиники «Шарите».

«Пациента вывели из искусственной комы и отлучают от аппарата искуственной вентиляции. Он реагирует на вербальные раздражители. Пока что рано оценивать, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм», — говорится в сообщении.

Навальный был в коме с 20 августа. Оппозиционеру резко стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва. Из-за этого лайнер экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня после бюрократических проволочек его перевезли в Берлин в клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии объъявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Кремля объяснений в связи с результатами анализов.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 00:31
Гость: IgS

не помню случая по службе в СА чтобы тараканы или крысы после применения БОВ к жизни возвращались.
08.09.2020, 00:24
Гость: Бедный Навальный

он теперь ещё и посмешищем станет.
08.09.2020, 00:17
Гость: Зоя

Абсолютно точно!
Алексея Навального в Омске лечили бы от "нарушения обмена веществ", а не от отравления новейшим ядом. С очень понятным исходом на тот свет.
А Рошаль, после его предложения Юлии Навальной, чтобы российская медицина присоединилась к немецкой в деле лечения ее супруга Алексея(после отравления его ядом в России и отрицания этого факта врачами России!),
Рошаль вызывает отвращение.
Цинизм этого доктора-лакея режима - зашкаливает.
Юлия молодец! Хорошо ответила лакею!
07.09.2020, 22:52
Гость: русский Петр

У нас в путинской России такое сплошь и рядом. Каждый второй в кому впадает время от времени. Особенно, те, кто власть смеют критиковать. Кто выходит из комы, а кто, подобно Б.Немцову остаются в ней. Ничего удивительного.
07.09.2020, 22:49
Гость: Сварог

Отравление Навального это чудовищное преступление против личности, против русского оппозиционного политика. И не надо нас зомбировать и стращать агентами Запада. Самые главные агенты Запада сидят сегодня в Кремле.
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