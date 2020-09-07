Алексея Навального вывели из медикаментозной комы

16:40

Оппозиционного политика Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщается в новом пресс-релизе на сайте немецкой клиники «Шарите».

«Пациента вывели из искусственной комы и отлучают от аппарата искуственной вентиляции. Он реагирует на вербальные раздражители. Пока что рано оценивать, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм», — говорится в сообщении.

Навальный был в коме с 20 августа. Оппозиционеру резко стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва. Из-за этого лайнер экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня после бюрократических проволочек его перевезли в Берлин в клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии объъявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Кремля объяснений в связи с результатами анализов.