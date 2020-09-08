Башага передавал ЛНА данные о позициях сил ПНС в Триполи

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Запись телефонного разговора главы МВД нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги с представителем Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликована в Сети. Об этом сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".

Как следует из аудиозаписи, которая появилась в Twitter @LibyanNews, Башага направлял секретные сведения представителям ЛНА для того, чтобы осуществить попытку свержения премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. Он рассказал оппоненту, где на военной базе Митига располагаются силы нелегитимного правительства. Эта информация помогла силам фельдмаршала Халифы Хафтара провести ряд успешных ударов по позициям ПНС Ливии.

Собеседники также обсудили как "убрать" Сарраджа с должности "премьер-министра". Башага сообщил, что "будет работать в данном направлении", но для этого потребуется приложить много усилий и времени.

Местные эксперты подтвердили, что запись телефонного разговора является достоверной. Специалисты определили голос главы МВД ПНС Ливии.