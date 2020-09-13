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СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

12:24 13.09.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

Власти Великобритании рассматривают вариант отказа от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Это может вызвать новый взрывной конфликт с Европейским союзом, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

Правительство премьера Бориса Джонсона готовит предложения по ограничению действия законодательства о правах человека в тех сферах, где судебные органы «переборщили» с его применением. В частности, речь идет об отказе от некоторых положений Закона о правах человека 1998 года.

Отказ от этого закона может лишить мигрантов и беженцев возможности избегать депортации. Однако в то же время это защитит британских военнослужащих от обвинений, которые связаны с их деятельностью за рубежом.

Действия Лондона могут привести к новым противоречиям с Европейским союзом, так как ЕС требует от Британии придерживаться Закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

В январе власти Великобритании отказались от автоматической депортации граждан ЕС после Brexit. Тогда британское правительство сообщило, что живущие в стране граждане Евросоюза должны подать соответствующую заявку (крайний срок — 20 июня 2021 года), чтобы остаться в королевстве после Brexit.

Темы: Великобритания, Борьба за права человека в мире
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Комментарии читателей
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13.09.2020, 13:56
Гость: Рустем

Правильно делают, чтобы можно было депортировать всех понаехавших, предварительно обобрав до нитки. А-то как только прищемили, за счета в банках, бегут в ЕС в суд по правам человека. А так её величество покажет ху есть ху.
13.09.2020, 13:29
Гость: gvozd

довольно странно, что сми в рф полностью замолчали подоплеку этого конфликта между ес и британией.
вопервых. евроконвенция по правам человека не имеет отношения к ес, это часть "Council of Europe" - паралельной структуры контролиремой сша, но созданной когда то самой британией..
в самой британии есть немало Серьезных проблем с правами человека, но никто их в прессе не обсуждает - никогда.
этот конфликт выплыл из Требования еспч уголовного преследования британских солдат за преступления совершенные в северной ирландии в 70е годы.
пропаганда сми рисует конфликт как религиозный-этнический, но в реальности зверства которые совершались в северной ирландии происходили под прямым контролем британской военной разведки.
недавно, несколько бывших солдат британской армии, уже пенсионеры были Осуждены за убийства и пытки ирландцев в ольстере. разумеется, они не сами придумали что надо убивать ирландцев за сопротивление британии - они солдаты и действовали по приказу.
интересно тк же, что происходящее на украине является Копией событий в северной ирландии и инструкторы британской Разведки находятся на украине, "консультируя" укронацистов.
вот отсюда корни этого конфликта, а вовсе не из заботы о правах человека, которых там и так не было.
13.09.2020, 13:21
Гость: личный опыт

я правильно понимаю, что теперь эмигранты из пакистана будут лишены права безнаказанно насиловать малолетних белых англичанок, а тех девушек, кто особо упорно отбивается еще и убивать потом?
Ай-яй-яй... как не толерантно получится.
13.09.2020, 12:49
Гость: Alex203

Точно, и по этому поводу будет возможность наложить санкции на Россию.
13.09.2020, 12:32
Гость: Европеец

Заметка неправильно истолковывает суть. Британцам не мешают сами права а то, что их нарушение рассматривает Европейский Суд по правам человека. Это немного другой ракурс.
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