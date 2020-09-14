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Владельцы TikTok отказались продавать свой бизнес Microsoft

07:55 14.09.2020

Китайская компания ByteDance отказалась продавать свой американский бизнес корпорации Microsoft, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о продаже популярного придложения для создания коротких видео TikTok. В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приложение TikTok будет заблокировано на территории штатов в случае, если оно не будет принадлежать американской компании на правах стопроцентного собственника до 15 сентября.

Основными претендентами на приобретение американского бизнеса ByteDance считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.

"ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес  в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы национальной безопасности", - заявили в компании Microsoft.

Темы: Дональд Трамп, Социальная сеть, США
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 13:32
Гость: Айн Рэнд:

"Но когда мир превращается в народные республики, Америка остается единственной страной, где людей еще не довели до выкапывания в лесах корешков для пропитания, это последний уцелевший рынок на земле."
14.09.2020, 13:25
Гость: «Невидимая рука рынка»

.
14.09.2020, 11:36
Гость: личный опыт

Подошел тут к человеку, который в августе 1991 года бегал перед белым домом в Москве и, открыв коробочку, внимал речам ЕБН-а с танка, и спросил его как он планирует на будущий год отметить юбилей этого события, там шампанское, фуршет и все такое.
Обиделся на меня, месяц со мной не разговаривает. Странно. Я ведь из самых добрых побуждений...
14.09.2020, 09:14
Гость: Alex203

Типичный образчик "свободного рынка".
Все комментарии (5)
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