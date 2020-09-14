Владельцы TikTok отказались продавать свой бизнес Microsoft

07:55

Китайская компания ByteDance отказалась продавать свой американский бизнес корпорации Microsoft, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о продаже популярного придложения для создания коротких видео TikTok. В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому приложение TikTok будет заблокировано на территории штатов в случае, если оно не будет принадлежать американской компании на правах стопроцентного собственника до 15 сентября.

Основными претендентами на приобретение американского бизнеса ByteDance считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.

"ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы национальной безопасности", - заявили в компании Microsoft.