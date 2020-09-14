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СМИ рассказали о планировании Ираном убийства посла США

11:18 14.09.2020
Коллаж © KM.RU

Издание Politico опубликовало статью, в которой сообщается о заговоре правительства Ирана по убийству посла США в ЮАР Ланы Маркс.

По информации источников издания, таким образом иранские власти намерены отомстить президенту США Дональду Трампу за убийство Касема Сулеймани (генерал иранского Корпуса стражей исламской революции).

В статье отмечается, что в случае успешного исхода заговора, перед Трампом встанет вопрос о нанесении ответного удара.

Представитель американского правительства заявил, что официальные лица США еще с весны знают об этой угрозе, но в последнее время она становится все более ощутимой. При этом он отметил, что к заговору причастно посольство Ирана в Претории.

Темы: Иран, США
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 13:16
Гость: Alex203

Именно!
14.09.2020, 11:55
Гость: Новичком

его.
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