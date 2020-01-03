При ударе США по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани

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Глава иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада, сообщает Аssociated Press со ссылкой на иракское СМИ.

По данным агентства, также погиб заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил в пятницу, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.

Высокопоставленный политик сказал, что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

По данным источников агентства, аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл либо из Ливана, либо из Сирии вечером 2 января. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

Как пишет РИА Новости, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. "Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Президент Ирана Хасан Роухани также пообещал отомстить США за убийство Сулеймани. По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством командующего.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.

Аssociated Press, в свою очередь, пишет, что данный инцидент "может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов".