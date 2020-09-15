Под Киевом произошел взрыв на газопроводе, по которому качают газ в Европу

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В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", по которому идет транзит газа в Европу, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в ночь на вторник в районе населенного пункта Чабаны. Местные жители слышали гул, а затем громкий взрыв. Отмечается, что произошла утечка газа, которая на данный момент уже ликвидирована.

В близлежащих населенных пунктах отключено электроснабжение. Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб не поступало. Информации о пострадавших людях нет.

Информацию о ЧП подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который отметил, что после взрыва был слышен громкий низкочастотный шум, напоминающий звук горения газа в больших объемах.

"Уренгой Помары — Ужгород" — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО "Газпром", украинская — "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".