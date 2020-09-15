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Под Киевом произошел взрыв на газопроводе, по которому качают газ в Европу

07:24 15.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", по которому идет транзит газа в Европу, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в ночь на вторник в районе населенного пункта Чабаны. Местные жители слышали гул, а затем громкий взрыв. Отмечается, что произошла утечка газа, которая на данный момент уже ликвидирована.

В близлежащих населенных пунктах отключено электроснабжение. Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб не поступало. Информации о пострадавших людях нет.

Информацию о ЧП подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который отметил, что после взрыва был слышен громкий низкочастотный шум, напоминающий звук горения газа в больших объемах. 

"Уренгой Помары — Ужгород" — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО "Газпром", украинская — "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Темы: Нафтагаз, Происшествия, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 17:42
Гость: Alex203

Это не первое совпадение. Некоторое время назад пару сенаторов США позволили себе через губу пригрозить немецкому бизнесу. Шпигель высказался в духе поддержки СП-2 (Шпигель!!!). И почти сразу "отравили" Навального.
15.09.2020, 13:55
Гость: Штурман

Ты безграмотный. Почитай про аварию путепровода около г ОША в Челябинской области.
Когда мы запускали третью нитку этого г/п зимой 1993г. в сорока км от КС-18 близи с Осиновка БАССР при испытании под давление почти 90 атм. труба лопнула и в поле был фонтан огня высотой почти 100 м. Трубу немедленно прикрыли и стравили оставшийся в нем газ.
При аварии около Оши весенней водой землю под трубой размыло,труба под действием своей тяжести дала трещину по которой газ начал накапливаться в низине около железной дороги и из-за искры от локомотива газ взорвался раскидав вагоны почти на 100-200 м. от жд. Такие аварии в истории освоения сибирского газа были не раз и даже сгорали поселки вахтовиков с многочисленными жертвами. Ты враг правды и ....т.
15.09.2020, 13:37
Гость: неудивительно

Кранты приходят незалежному газогону.
15.09.2020, 13:28
Гость: предсказатель Грыша

побежит Европа покупать заокеанскиий сланцевый газ.
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Когда они войну против нас в 41 варганили, их танки на искуственном бензине ехали ,и они натурлих рванули сперва на Кавказ к вышкам нефтяным .Как думаешь ,решатса снова теперь на Сибирь рванут ? Пиндосы с наглосаксами,прочая косоглазая шолупонь будут за. Ближневосточные вышки могут терором обернутся,туда они зас. ут.
15.09.2020, 13:05
Гость: Злому

И тебя Навальный обидел? Ты тоже коррупционер? Много наворовал, боишься Навального? Бойся.
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