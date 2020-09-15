Трамп признался, что США собирались ликвидировать Асада

19:43

Президент США Дональд Трамп признался, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По словам Трампа, он считал, что будет лучше ликвидировать. Против этой идеи выступил Джеймс Мэттис, который возглавлял Пентагон на тот момент.

Отмечается, что план по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году.

В итоге, Трамп завил, что не сожалеет о том, что данный план не был реализован, так как гарантий успеха у него не было.

Американские СМИ напоминают, что в 2018 году Трамп публично заверял, что сообщения СМИ об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности.