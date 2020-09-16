Тихановская заявила о «гарантиях безопасности» для Лукашенко, если он уйдет

12:00

Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он «мирно уйдет».

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», - сказала Тихановская, отвечая на вопрос журналистов украинского издания «Левый берег» о гарантиях безопасности.

Отвечая на дополнительный вопрос о гарантиях безопасности, Тихановская сказала, что президент получит «даже больше», но не уточнила, что именно имеется в виду под «большими» гарантиями, сообщает ТАСС.