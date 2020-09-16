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Тихановская заявила о «гарантиях безопасности» для Лукашенко, если он уйдет

12:00 16.09.2020
Светлана Тихановская
Стоп-кадр из видео в YouTube

Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он «мирно уйдет».

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», - сказала Тихановская, отвечая на вопрос журналистов украинского издания «Левый берег» о гарантиях безопасности.

Отвечая на дополнительный вопрос о гарантиях безопасности, Тихановская сказала, что президент получит «даже больше», но не уточнила, что именно имеется в виду под «большими» гарантиями, сообщает ТАСС.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 18:14
Гость: Иван Иваныч

Озвучь всю смету, коль ты в теме.
16.09.2020, 18:12
Гость: Иван Иваныч

Чёто не понял: кто на ком стоял?
16.09.2020, 17:59
Гость: Sjum

"Каждая сосиска мечтает стать колбасой".
Так можно обозначить амбиции Тихановской.
16.09.2020, 17:38
Гость: русский

Один "проффесор" уже повёлся на эту дешёвую уловку.
16.09.2020, 17:00
Гость: Иван Иваныч

Гуманность наше все.
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