В Ливии создана Комиссия по контролю за справедливым распределением нефти

20:38

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что в Ливии приняли решение о возобновлении экспорта нефти. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари рассказал, что диалог на эту тему велся при поддержке командующего ЛНА Халифы Хафтара. Также Мисмари подтвердил, что в переговорах принимал участие представитель т.н. ПНС Ливии Ахмед Майтыг.

Информация, касающаяся возобновления добычи и экспорта нефти, появилась в официальном аккаунте главного командования ЛНА. В обращении сказано, что было разработано соглашение, согласно которому появится спецкомиссия, обеспечивающая контроль за адекватным и справедливым распределением нефтяных доходов между Востоком и Западом страны.

Над соглашением работали представители всех ливийских регионов, шейхи племен и члены Палаты представителей. Итоговый договор уже подписан и ждет ратификации.

Сегодня же должна была пройти и первая рабочая встреча Комиссии на специальной безопасной площадке в городе Сирт, но её сорвали террористы, подконтрольные группировке «Братья-мусульмане»*. Они не дали Ахмеду Майтыгу прибыть на переговоры. Давление на чиновника ПНС оказывает Халед аль-Мишри – председатель Высшего госсовета Правительства национального согласия Ливии. Именно он отдал приказ сорвать встречу.

Но Майтыг подчеркивает, что они заинтересованы в продолжении диалога и готовы придерживаться достигнутых соглашений.

* организация запрещена на территории РФ

