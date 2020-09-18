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В Ливии создана Комиссия по контролю за справедливым распределением нефти

20:38 18.09.2020
Флаг Ливии. Фото с сайта Pixabay.com

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что в Ливии приняли решение о возобновлении экспорта нефти. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари рассказал, что диалог на эту тему велся при поддержке командующего ЛНА Халифы Хафтара. Также Мисмари подтвердил, что в переговорах принимал участие представитель т.н. ПНС Ливии Ахмед Майтыг.

Информация, касающаяся возобновления добычи и экспорта нефти, появилась в официальном аккаунте главного командования ЛНА. В обращении сказано, что было разработано соглашение, согласно которому появится спецкомиссия, обеспечивающая контроль за адекватным и справедливым распределением нефтяных доходов между Востоком и Западом страны.

Над соглашением работали представители всех ливийских регионов, шейхи племен и члены Палаты представителей. Итоговый договор уже подписан и ждет ратификации.

Сегодня же должна была пройти и первая рабочая встреча Комиссии на специальной безопасной площадке в городе Сирт, но её сорвали террористы, подконтрольные группировке «Братья-мусульмане»*. Они не дали Ахмеду Майтыгу прибыть на переговоры. Давление на чиновника ПНС оказывает Халед аль-Мишри – председатель Высшего госсовета Правительства национального согласия Ливии. Именно он отдал приказ сорвать встречу.

Но Майтыг подчеркивает, что они заинтересованы в продолжении диалога и готовы придерживаться достигнутых соглашений.

* организация запрещена на территории РФ
 

Темы: Ливия
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Комментарии читателей
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19.09.2020, 01:13
Гость: World - хороший опыт

Сечину надо подложжить форму о "справедливым распределении нефти и доходов"
А то врет как сивий мерин.
Сразу запоет по другому
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Это счвидетельствует что у нас тусоовка уровня дикарей .. и еще хуже Люди - умелые ))))))))))))))ринкарнация того что было 400-500тыс. лет назад.
Даже ливинйские дикари это поняли .....
С кем работаем , господин Президент, а?
18.09.2020, 21:08
Гость: хороший опыт

срочно нужно отправить в Ливию либерал-космополита Бравермана на переобучение. Сейчас пойду позвоню Хантштейну.
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