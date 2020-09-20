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В Минске на шествии оппозиции начались массовые задержания

19:29 20.09.2020
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

В Минске частично перекрыт проспект Независимости, начались массовые задержания участников несанкционированной оппозиционной акции.

На пересечении с проспектом Машерова сотрудники силовых структур развернули заградительные комплексы "Рубеж", в руках они держат металлические щиты с электрошокерами, сообщает "Интерфакс".

В общей сложности в Минске задержано более 70 человек, сообщают наблюдатели. В милиции подтвердили, что задержания проводятся, но число задержанных не сообщили.

Воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек, в несанкционированной акции пока принимают участие не более 50 тыс. протестующих, отмечают очевидцы.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Акции протеста оппозиции в Минске
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 00:22
Гость: Увы, и ах

народ Беларусии на взводе, и никакие танки и Омон, уже не остановит ветер перемен.
Давайте честно скажем, Лукашенко как и Путин надоели своему народу, и если сейчас Лукашенко не найдёт смелости и не уйдёт, его ждёт позор как диктатора, а дальше может пролится людская кровь.
21.09.2020, 00:10
Гость: Кактотак

Белорусия - это плацдарм для нападения Запада на Россию.
Они думают что все готово. Они ошибаются.
Белорусия перед третьей мировой войдет в состав России как независимое государство. Колобарационистов, предателей, фашистов, с бело красным белым флагами - арестовать и провести с ними политическую работу с показами видеохроники военных лет и современных документальных фильмов о работе западных спецслужб. Радикалов и противников славянского братства и свободной Белорусии - изолировать. Это естественная работа по селекции здоровых слоев общества от экстримистов и разрушителей государства.
Лукашенко должен начать работу по созданию нового законодательства и изменениям в Конституции Белорусии. Россия и Белорусия могут создать новый прецедент соединенных государств, где суверенитет каждой стороны не будет нарушаться другой стороной.
Протесты могут продолжаться, но реакции на них должны быть резонными.
Лучше всего об этом говорят сами белорусы, которых уже достали вопли протестующих бездельников.
20.09.2020, 23:45
Гость: Василий

Вот нам тут написал, типа "русский". Над зарплатой он смеётся. Какая-бы она не была, но она пока есть. Маленькая такая, но она станет вне всякого сомнения, больше, когда тракторы Беларусь завоюют европейский рынок. Белорусскиие товары с нетерпением ждут на рынке европки и на других рынках и готовы за них платить золотыми дукатами в отличие от этих нищих россиян.
Верю!!!!Так и будет!!!
20.09.2020, 23:42
Гость: Немо

с 2021 года финансирование Восточной Европы из фондов ЕС сократится на четверть, вот и посмотрим как будут заливаться смехом твои латыши, эстонцы и разные другие венгры с чехами.
20.09.2020, 23:04
Гость: Док

Смешную ерунду пишете!
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