В Минске на шествии оппозиции начались массовые задержания

19:29

В Минске частично перекрыт проспект Независимости, начались массовые задержания участников несанкционированной оппозиционной акции.

На пересечении с проспектом Машерова сотрудники силовых структур развернули заградительные комплексы "Рубеж", в руках они держат металлические щиты с электрошокерами, сообщает "Интерфакс".

В общей сложности в Минске задержано более 70 человек, сообщают наблюдатели. В милиции подтвердили, что задержания проводятся, но число задержанных не сообщили.

Воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек, в несанкционированной акции пока принимают участие не более 50 тыс. протестующих, отмечают очевидцы.