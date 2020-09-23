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Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

16:12 23.09.2020
Фото с сайта delo.ua

На Украине разрабатывают предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисов, которые размещают контент российского производства, запрещенный в стране.

Как пишет "Интерфакс", инициатором этого выступил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко. 

Он отметил, что на днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского маркетплэйса Wildberries.

"В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничивающих мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства, в частности российских сериалов, которые запрещены законом", - заявил Ткаченко.

Инициатива также предусматривает поручение Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующее предложения.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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