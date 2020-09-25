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Украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет в полиции

13:06 25.09.2020

Украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте" поставят на учет в полиции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. 

По его словам, лицам, которые несмотря на запрет, продолжают пользоваться данным ресурсом, придется иметь дело с Национальной полицией. Он напомнил, что "ВКонтакте",  как и "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru запрещены на территории Украины. Однако данный запрет обходится жителями страны. 

"Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией", - сказал Данилов, отметив, что люди, которые продолжают пользоваться соцсетью, должны осознавать, что нарушают закон.

Он также добавил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ ко "ВКонтакте" на Украине.

Темы: Социальная сеть, Украина
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 18:32
Гость: ?

А где украинские незалежные соцсети?Их что вообще нет,или они есть,но никому неинтересны?
25.09.2020, 16:56
Гость: С кроссовок переобулись в стариковские лаковые туфельки

Националисты стареют и сил у них все меньше, а молодежи нужны не столько "Одноклассники", скольку свобода доступа к любому ресурсу.
25.09.2020, 16:29
Гость: gvozd

гы гы гы...
"онижедети" дорвались до власти..
януковича будут вспоминать как золотое время.
зметим. все это происходит под мощным прикрытием Социалистов ес и сша, которые Отказываются признавать что на укрине Фашизм.
25.09.2020, 16:12
Гость: С. Михалков

Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст.
25.09.2020, 15:36
Гость: Николай

Нищету надо ставить на учет. Это выбившийся из тренда общего развития контингент. Кто вырос за последние 30 лет в украинской нищете и в поле украинской пропаганды, это уже гнильё. Особенно когда они производят националистические смыслы. Даже обычных примитивных украинских бомжей надо отслеживать. Мало ли, вдруг украинские власти призовут их в армию, как их нанимают сейчас в АТО. Надо над Украиной установить глобальный контроль, чтобы никакое асоциальное быдло, а на Украине это большинство, не возникло нигде, кроме как в полицейском протоколе. Даже на Украине с таким контингентом вдруг решили покончить и пытались установить контроль над посылками на родину укровских воинов света из Донбасса. Там ведь укрпошта умоляла, чтобы отправители - воины света сливали воду из ворованных стиральных машин.
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