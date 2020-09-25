Украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет в полиции

13:06

Украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте" поставят на учет в полиции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По его словам, лицам, которые несмотря на запрет, продолжают пользоваться данным ресурсом, придется иметь дело с Национальной полицией. Он напомнил, что "ВКонтакте", как и "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru запрещены на территории Украины. Однако данный запрет обходится жителями страны.

"Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией", - сказал Данилов, отметив, что люди, которые продолжают пользоваться соцсетью, должны осознавать, что нарушают закон.

Он также добавил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ ко "ВКонтакте" на Украине.