Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя

15:38

Анкара готова оказать прямую военную поддержку Баку в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Anadolu, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», — сказал глава МИД страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого министра, призвал «не подливать масло в огонь».

«Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Прямые боестолкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Турецкая сторона в первые же часы после начала боев выразила поддержку Азербайджану, но ранее о прямой военной помощи официально речь не шла.