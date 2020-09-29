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Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя

15:38 29.09.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Анкара готова оказать прямую военную поддержку Баку в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Anadolu, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», — сказал глава МИД страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого министра, призвал «не подливать масло в огонь».

«Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Прямые боестолкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Турецкая сторона в первые же часы после начала боев выразила поддержку Азербайджану, но ранее о прямой военной помощи официально речь не шла.

Темы: Турция, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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30.09.2020, 00:26
Гость: иноземец

Турция активно проводит агитацию в духе "один народ - два государства". Откуда один "народ"? Азербайджан никогда не был частью Оттоманской империи, его тюркоязычность - отдельная тема. Скорее, культурное влияние больше оказывал Иран, а не Османы. С 19 века Сев. Азербайджан вошел в состав Рос. Империи, а южный так и остался по сей день в составе Ирана. Кстати, население Иранского Азербайджана вдвое больше населения независимого Азербайджана.Можно вспомнить азерб.дуэт - красавицу Айсель Теймурзаде и иранского азербайджанца, правда, со шведским гражданством, Араш с их песней "Всегда"(англоязычная), которая заняла 3-е место в Евровидении 2009 г. Эта песенка у нас месяцами звучала в маршрутках. Поэтому плохо, что большое невежество позволяет Турции вести свою геополитическую игру в направлении формирования именно турецкой локальной цивилизации. Да, а об конфликте : вспомнилась история, когда лаборантка кафедры - армянка и азербайджанец- студент поженились вопреки отрицательному отношению родителей. В ответ на мое замечание, что между армянами и азербайджанцами вражда, ответила: да, есть такое. Мы хотим показать, что со старыми стереотипами надо заканчивать. Наверно, мало таких, сами то они на родины не поехали, остались по месту учебы.
29.09.2020, 23:50
Гость: замечание вскользь

Считают себя самыми хитрыми и умными как раз азербайджанцы. Понятно, не все. В этой стране живут и хорошие люди, трудящиеся, гостеприимные, в чем не раз приходилось убеждаться, посещая эту страну во время СССР. Заметим: в СССР не было ничего подобного, вспоминается многонациональный Баку, Гутгашен, Мингечаур и т.д. Но, понятно, масса и дельцов, барыг с большим самомнением. Да, а армяне по опыту общения: отличные рабочие(строительные), организаторы производства( стройотрядовцы замечали, что они, например в Тюм. области, работали, минимум, вдвое спорее украинцев и белоруссов), умные - по опыту службы в ВС СССР. Ит.д.
29.09.2020, 20:21
Гость: Герой Труда.

Два турецих султаната зашебуршились.
Бывает.
Шебуршение - привычное состояние турецких султанатов.
-
Но вот почему Песков называет их партнерами?
За то, что убили посла, сбили самолет, плодят террористов в Сирии и мутилуют с татарами в Крыму?
-
Зачем управленческая верхушка РФ вообще милуется с Турцией?
Зачем нужно строительство АЭС, которое, крен его знает когда окупится?
Зачем нужно было строить в Турцию газопроводы, на которые турки скоро положат с прибором?
-
Я не жду от малины просветлений класса Ньютона.
Но я не вижу в малине хотя бы расчетливости класса мелкого барыги.
29.09.2020, 19:49
Гость: Еще бы Макрону за армян вступиться для полного комплекта

Карабах Азербайджан все равно заберет назад. Постсоветские времена проходят. Все друг другу чужие.
29.09.2020, 18:53
Гость: Пацан сказал

... пацан сделал! Обещал наши самолёты мочить в Сирии - замочил. Обещал за азеров в морду дать - дал (тоже самолёт замочил). Нашим остаётся в очередной раз утереться.
Слабых бьют - закон природы!
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