Обратитесь лучше к Шнурову – Пригожин ответил на публикацию Reuters

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Информационное агентство Reuters выпустило расследование о «российских новостных сайтах», заявив, что глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин якобы связан с ресурсом Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), созвучным с русской матерной лексикой. Бизнесмен прокомментировал ситуацию изданию RuNews24.

По его словам, в интернете можно наткнуться на большое количество сайтов с названиями, которые схожи по звучанию с русскими бранными словами. Тем не менее, это не повод утверждать, что он каким-либо образом связан с этими ресурсами. Также он указал, что американцы довольно охотно их читают.

Кроме того, Пригожин выразил уверенность, что музыкант Сергей Шнуров более компетентен в этом вопросе, поэтому журналистам лучше обратиться с таким вопросом к нему.

