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Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Карабахе

22:05 4.10.2020
Стоп-кадр из видеотрансляции

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"У меня одно условие. Пусть уходят с наших земель. Но не на словах, а на деле. Пусть скажет, что признает территориальную целостность Азербайджана. Пусть скажет, я извиняюсь перед народом Азербайджана и скажет, что Карабах - это не Армения. И последнее условие - пусть предоставит график. Предоставит нам график вывода армянских войск с оккупированных территорий. Тогда, конечно, мы восстановим режим прекращения огня", - цитирует Алиева издание Москва-Баку.RU.

При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно, пишет ТАСС. "Но во всяком случае над этим можно будет поработать", - добавил глава государства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 23:47
Гость: дан

Нагорный Карабах станет азербайджанским только тогда когда будет убит последний житель этого государства И еще-Нагорный Карабах НЕ принадлежит Армении так что оспаривать его принадлежность Ереван никак не может
04.10.2020, 23:36
Гость: СССР - жив !

Он весь в Москве. И активно её покоряет.
04.10.2020, 22:35
Гость: Жека

Придумал тов. Сталин Азер баджан
04.10.2020, 22:29
Гость: Минск в политическом смысле - на помойку

Время Минска прошло. СССР распался окончательно и место для переговоров должно быть нейтральным.
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