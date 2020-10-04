Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Карабахе

22:05

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"У меня одно условие. Пусть уходят с наших земель. Но не на словах, а на деле. Пусть скажет, что признает территориальную целостность Азербайджана. Пусть скажет, я извиняюсь перед народом Азербайджана и скажет, что Карабах - это не Армения. И последнее условие - пусть предоставит график. Предоставит нам график вывода армянских войск с оккупированных территорий. Тогда, конечно, мы восстановим режим прекращения огня", - цитирует Алиева издание Москва-Баку.RU.

При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно, пишет ТАСС. "Но во всяком случае над этим можно будет поработать", - добавил глава государства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.