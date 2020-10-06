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Оппозиция Киргизии намерена отстранить от должности президента страны

09:30 6.10.2020
Сооронбай Жээнбеков
Фото с сайта wikipedia.org

Оппозиция планирует отстранить действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова от должности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя оппозиционной национал-патриотической партии "Чон казат" ("Великий поход") Максат Мамытканов.

По его словам, оппозиционные партии будут настаивать на принятии новой Конституции Киргизии, и только после этого можно проводить новые выборы в парламент страны.

"Действующий Центризбирком также следует убрать, мы ему не доверяем. Сейчас мы должны решить, по какой Конституции будем это делать. Для начала мы создадим координационный совет, который учредит координационное совещание", - заявил он.

В свою очередь, президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. "Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - говорится в обращении президента.

Он заявил, что приказал силовикам не открывать огонь, чтобы не подвергать опасности жизни граждан. При этом протестующие не повиновались сотрудникам правоохранительных органов и нанесли повреждения зданиям.

Жээнбеков подчеркнул, что спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Темы: Киргизия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Беспорядки в Киргизии
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 15:01
Гость: Sjum

Вот ты-то (Штурман) и есть "диванный специалист по национальным вопросам".
Судя по, именно твоим, комментариям, всё и обо всех знаешь, всем советуешь.
А поезжай-ка ты сам в Киргизию, поживи там хотя бы год, чтобы делать какие-то выводы и давать никчёмные советы. Там такой клубок, с которым и восточные мудрецы не разберутся.
Северяне - это Чуйская долина, Нарынский район Киргизии и Иссык-Кульская область, на юге - Ошская область.
Вот каждый и тянет одеяло на себя.
Киргизы древний и мудрый народ, и без тебя и твоих советов разберутся, как им жить, диванный ты наш комментатор.
06.10.2020, 15:00
Гость: Иван Иваныч

Я за северного корейца. Который не задумывает нажмёт ядерную кнопку.
06.10.2020, 14:59
Гость: Иван Иваныч

В принципе да, этот Мурр заработал на увольнение. Хотя, если ему ставили задачу на разогрев постсоветского пространства( которая наша корова и мы её должны доить) то ещё подержится.
06.10.2020, 14:22
Гость: Николай Платонович П.

Я не совсем вас понял.
В Белоруссии оппозиции учинен разгром, сейчас добивают самых оголтелых. В Армении сдувается прозападный Пашинян, да еще как сдувается.
Насчет Киргизии...тут дело в том, что есть мнение сделать киргизскую рабочую силу в России еще дешевле.
В чем проблема?
06.10.2020, 12:53
Гость: IgS

Ричард Мур, новый начальник МИ-6 отчитывается о проделанной работе за первый квартал. Специальность его средняя Азия и Турция. Хорошо работает! Карабах, Белоруссия, Киргизия. Что наше ФСБ делает - непонятно. Патрушев мог бы с ним встретиться и вежливо посоветовать вести себя прилично.
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