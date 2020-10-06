Оппозиция Киргизии намерена отстранить от должности президента страны

09:30

Оппозиция планирует отстранить действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова от должности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя оппозиционной национал-патриотической партии "Чон казат" ("Великий поход") Максат Мамытканов.

По его словам, оппозиционные партии будут настаивать на принятии новой Конституции Киргизии, и только после этого можно проводить новые выборы в парламент страны.

"Действующий Центризбирком также следует убрать, мы ему не доверяем. Сейчас мы должны решить, по какой Конституции будем это делать. Для начала мы создадим координационный совет, который учредит координационное совещание", - заявил он.

В свою очередь, президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. "Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - говорится в обращении президента.

Он заявил, что приказал силовикам не открывать огонь, чтобы не подвергать опасности жизни граждан. При этом протестующие не повиновались сотрудникам правоохранительных органов и нанесли повреждения зданиям.

Жээнбеков подчеркнул, что спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.