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Трамп заявил, что Путин предпочел бы видеть президентом США Байдена

22:46 9.10.2020
Трамп и Байден во время дебатов. Стоп-кадр видео Мир-24

Президент России Владимир Путин предпочел бы видеть президентом США Джозефа Байдена, в пятницу нынешний американский лидер Дональд Трамп.

"Мне он (Путин - ред.) нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом", - сказал Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

Трамп пояснил, что сам он занимает жесткую позицию по России.

Байдена же он назвал "медленным". "И речь не о его возрасте, не о том, что ему 78 лет. А о том, что с ним что-то не так", - цитирует президента США "Интерфакс".

По мнению Трампа, Байден, который станет его соперником на выборах 3 ноября, не может самостоятельно ответить на простые вопросы. А лояльные демократической партии журналисты, заявил Трамп, заранее передают ему свои вопросы, а затем Байден в эфире просто читает с экрана компьютера подготовленные его помощниками ответы.

Трамп подсчитал, что даже на недавних теледебатах ведущий трижды помог Байдену в ситуациях, когда тот начинал путаться с ответами.

По мнению Трампа, Байден лишился разума и порой не в состоянии контролировать, о чем говорит.

"Мне кажется, что не надо его перебивать. Пусть говорит. Он лишился разума", - сказал он в пятницу в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Трамп рассуждал о том, что во время недавних дебатов, возможно, зря периодически перебивал Байдена, когда слышал какие-то возмутительные вещи. По мнению президента, если дать кандидату в президенты от демократов беспрепятственно говорить, наступит момент, когда тот запутается.

Темы: США, Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 07:55
Гость: Владимирыч

Всем лучше большой североамериканский пролив
10.10.2020, 07:34
Гость: Каждый

выбирает по себе...
10.10.2020, 06:49
Гость: Ейбогус -кипастые чета опять химичат

Это будет плохо всему глобусу, если Б.станет. это явно будет подтасовка выборов. Этот спящий Джо едва помнит свое имя.
И вирус какой-то избирательный,прицепился именно к Тр.
Или вирусов не хватает чтоле
10.10.2020, 06:47
Гость: майк

Сами троцкисты Троцкого знают? Что-то они не цитируют Троцкого, как мы Ленина
10.10.2020, 06:19
Гость: Остап

Путин- руководитель администрации одной завоеванной США страны. Почитайте Хазина, Делягина,Черняховского, Платонова. У них все разложено по полочкам. Как такой человек, может влиять на выборы в США?
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