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Алиев о конфликте в Нагорном Карабахе: «будем идти до конца в любом случае»

20:36 10.10.2020
Фото со страницы Ильхама Алиева в соцсети

Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха пойдет до конца «в любом случае».

«Мы идем до конца. Мы не остановились. <...> Наша цель остается неизменной: восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», — заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.

Он также заявил, что фаза политического урегулирования наступит в том случае, если Армения будет «привержена режиму перемирия». «И закончится фаза принуждения к переговорам. Будем идти до конца в любом случае», — заявил Алиев.

С 12:00 мск 10 октября в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее во время переговоров в Москве. На них присутствовали главы армянского и азербайджанского МИДов при посредничестве российского министерства. Во время режима прекращения огня стороны обменяются пленными и телами погибших в ходе боев.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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11.10.2020, 01:10
Гость: И дойдет,

если оккупанты не помогут армянам.
11.10.2020, 00:52
Гость: Это плохо и предательство христиан.

Был о Лук.лучшего мнения.
11.10.2020, 00:06
Гость: не беда

Белорусская поставляется исправно.
10.10.2020, 23:47
Гость: Союза нет, мозг умер, а сердце бьется

Алиев намекает, что российская техника туда больше поставляться не будет. В результате - истерика.
10.10.2020, 23:33
Гость: Бесенку бакинскому с феноменальным шнобелем.

С тобой тоже пойдут до конца,твоего.
За церковь ответишь особо.
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