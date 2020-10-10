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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

10:43 10.10.2020
Коллаж © KM.RU

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. 

В тексте совместного заявления отмечается, что документ был принят в ответ на обращение президента РФ Владимира Путина в соответствии с договоренностями глав государств России, Армении и Азербайджана.

"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста", - цитирует заявление ТАСС.

"Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - указано во втором пункте документа.

Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. 

"Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - подчеркивается в четвертом пункте заявления.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву в пятницу на консультации по Нагорному Карабаху по приглашению президента России. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 19:56
Гость: АНДРАНИК

После объявления перемирия в полдень ДРГ Азерб.попыталась войти в г.Гадрут, шли бои с ополчением. Затея провалилась. / из репортажа Семёна Пегова/. Ну сейчас турки заявят ,что вчера они Гадрут взяли ,а хитрые хаи воспользовавшись ....и т.д. Старый приём.
10.10.2020, 18:04
Гость: Шило

Патроны кончились@
10.10.2020, 14:33
Гость: они обманули миротворца

Армения и Азербайджан сразу после начала перемирия заявили об обстрелах
Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. 
10.10.2020, 14:31
Гость: Будет полыхать пока опухоль не рассосется!

В Азербайджане турок нет !А кто тебе сказал ,что они там есть?Скабеева и та молчит.Все турки на Донбассе танки в шахтах ищут и ласты клеют.И в аду чертей нет!Все черти в Москве и на самоизоляции.Сатана дал четко понять без справки обратно в ад не пустит.Они блин и разгулялись не на шутку.Вот и самого Бога объегорили.В противовес традиционным храмам начали строить сектантские по интересам. Военный построили ,где саму Сатану из серии ОМП окропляют "святой водицей" из подземной реки Хороняки. Вот уже скоро к спортивному приступят.В нем прикомандированные черти на базе созданного ими ООО будут мочу с мельдонием подменивать на чистую ,как роса.
10.10.2020, 12:08
Гость: АНДРАНИК

Конечно хорошая новость, хоть не будут люди погибать ,но....... Какие цели у этих сторон ? Алиеву много трупов в города завозить стрёмно, его папаша их вообще старался не хоронить они и так лежат в общих могилах от Агдама до Лачина с прошлой войны. ИА заявлял в день переговоров ,что очистит всё от армян. Пашиняну побольшому счёту длительное перемирие тоже не нужно, в Армении заявили ,что отставки Пашиняна и К° будут требовать после окончания войны. И потом, а куда денутся все эти бармолеи и турецкая аскерня которая находится в АзР.? Если хотят мира на этой земле то :- безоговорочное признание НКР с отторгнутыми азер.землями и возвращение части районов с буферной зоны;-выплата денежной компенсации за весь нанесённый ущерб;- Азербайджан объявляет о выводе турецкой армии и бандитов туда откуда они прибыли. Иначе опять полыхнёт.
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