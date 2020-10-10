Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

10:43

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.

В тексте совместного заявления отмечается, что документ был принят в ответ на обращение президента РФ Владимира Путина в соответствии с договоренностями глав государств России, Армении и Азербайджана.

"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста", - цитирует заявление ТАСС.

"Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - указано во втором пункте документа.

Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

"Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - подчеркивается в четвертом пункте заявления.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву в пятницу на консультации по Нагорному Карабаху по приглашению президента России. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.