ЕС согласовал санкции против 6 человек по делу Навального

11:52 14.10.2020

Комитет постоянных представителей государств в ЕС в среду утром согласовал санкции по делу российского оппозиционера Алексея Навального, пишет "Интерфакс".

Как сообщает агентство, ограничительные меры планируется ввести против шести человек и одной организации. Публикация списка ожидается в четверг.

Ранее сообщалось, что в санкционный список, подготовленный Францией и Германией, включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В отношении их предлагается запретить въезд в Европу и заморозить активы в ЕС.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к произошедшему с Навальным.