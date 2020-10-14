Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана

Фото с сайта twitter.com

Турция и Азербайджан, которые планировали свой блицкриг в Нагорном Карабахе, провалили свой план. Об этом заявил в своем обращении к нации премьер Армении Никол Пашинян. Текст речи чиновника размещен на сайте главы правительства.

«Мы можем констатировать тот факт, что план Азербайджана, Турции и террористов оккупировать Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы путем блицкрига провалился», – сказал премьер-министр. По его словам, теперь Армении стоит объединиться и добиться окончательной победы.

Пашинян отметил, что Баку потребовал от Еревана сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе.

«Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать пять районов из семи (вокруг Нагорного Карабаха), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира», ― сообщил глава правительства

Пашинян пояснил, в противном случае власти Азербайджана угрожали решить вопрос войной, однако власти Армении отказались рассматривать эту ситуацию в данном контексте.

Он добавил, что от мировой реакции зависит, появится ли «новый Гитлер, на этот раз в Малой Азии». По словам Пашиняна, без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2020, 00:40
    Гость: Каждому свое

    Армяне отличаются от евреев желанием похвастаться, преувеличить свои достижения, зачастую на публику. Это негативно влияет на отношение к ним окружающих.

  2. 14.10.2020, 22:36
    Гость: ничег личного ,просто вспомнилось

    Ай джан Бабай Джан приходи ко мне лавка будем кушать Баклайджан разный сорный травка.

  3. 14.10.2020, 22:34
    Гость: непонятно

    что же сказал товарисч?

    Чьё было?

    Чьё стало?

    Кто такой этот товарисч? Ясно, что не из Москвы (хотя бы потому, что есть Москва в Канаде, есть Москва в США, инаверное - есть и ещё где-нибудь): товарисч играет на "полутонах" и "ассоциациях" - как сейчас принято в контролирующих "яблоки" и "гуглы" органах за пределами РФ...

    Недаром же: Грета Тунберг открыто вмешивается в выборы Президента США, призывая голосовать за определённого кандидата - и это - нормально!

    В России обсуждают возможные _варианты_ развития событий после выборов Президента США - и это - вмешательство в выборы!

    Александр Лебедь (имя, неизвестное 70% молодёжи РФ) упал бы и полгода встать не мог бы!

  4. 14.10.2020, 22:22
    Гость: Для ДВП

    Вы - жертва ЕГЭ или егора гай... (невозможно соединять имя Аркадия Гайдара с именем его внука! Один (Аркадий) - жизнь отдал за нашу страну, а другой - всё то, за что отдал его дед жизнь - предал и продал!)
    Не понимаете вы, ДВП, однако, простой вещи: СПРАВЕДЛИВОСТИ, РОДИНЫ и того, что когда человека делают "дерьмом" (модератору: это - цензурное выражение!) за за деньги и репутацию - за показ пробирки с зубным порошком, то всё это есть ФАЛЬШИВКА! Вы не понимаете 2-х вещей: 1) что такое справедливость сиюминутная И 2) справедливость ВЕКОВАЯ...
    Вас не будет, внуков ваших не будет, а СПРАВЕДЛИВОСТЬ - будет!
    Так и здесь. Съездите в Армению, в горы: своими глазами посмотрите, что такое "вековое поле": прадед начал камни вырубать, сын всю жизнь их продолжал вырубать и дом из этих камней построил, внук всю жизнь таскал туда землю из долины, правнук - на этом поле что-то посадил...
    Это - горская Армения!
    Вы где такое видели ещё? Чтобы это было тысячелетиями (от Урарту - с клинописью - до нынешних времён)??
    Объясните: почему почти 90% (или более) населения Армении - армяне? В отличие от Украины, Казахстана и т.п.?
    Ответ простой: в _тех_ природных условиях - только прирождённые армяне могут жить и не уезжать оттуда - из-за их любви к могилам предков и своей земле! Снимаю перед ними шляпу! Это вам не нынешние "невозвращенцы" - "европейцы"!
    Ну, армяне для "невозвращенца-европейца" - дикари! Для него "европейцы" - это "сильно загорелые" в рубашках "апаш" и с "пирсингами в носах или ...

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