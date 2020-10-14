Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана

17:39 14.10.2020

Турция и Азербайджан, которые планировали свой блицкриг в Нагорном Карабахе, провалили свой план. Об этом заявил в своем обращении к нации премьер Армении Никол Пашинян. Текст речи чиновника размещен на сайте главы правительства.

«Мы можем констатировать тот факт, что план Азербайджана, Турции и террористов оккупировать Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы путем блицкрига провалился», – сказал премьер-министр. По его словам, теперь Армении стоит объединиться и добиться окончательной победы.

Пашинян отметил, что Баку потребовал от Еревана сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе.

«Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать пять районов из семи (вокруг Нагорного Карабаха), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира», ― сообщил глава правительства

Пашинян пояснил, в противном случае власти Азербайджана угрожали решить вопрос войной, однако власти Армении отказались рассматривать эту ситуацию в данном контексте.

Он добавил, что от мировой реакции зависит, появится ли «новый Гитлер, на этот раз в Малой Азии». По словам Пашиняна, без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.