Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана
Турция и Азербайджан, которые планировали свой блицкриг в Нагорном Карабахе, провалили свой план. Об этом заявил в своем обращении к нации премьер Армении Никол Пашинян. Текст речи чиновника размещен на сайте главы правительства.
«Мы можем констатировать тот факт, что план Азербайджана, Турции и террористов оккупировать Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы путем блицкрига провалился», – сказал премьер-министр. По его словам, теперь Армении стоит объединиться и добиться окончательной победы.
Пашинян отметил, что Баку потребовал от Еревана сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе.
«Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать пять районов из семи (вокруг Нагорного Карабаха), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира», ― сообщил глава правительства
Пашинян пояснил, в противном случае власти Азербайджана угрожали решить вопрос войной, однако власти Армении отказались рассматривать эту ситуацию в данном контексте.
Он добавил, что от мировой реакции зависит, появится ли «новый Гитлер, на этот раз в Малой Азии». По словам Пашиняна, без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Армяне отличаются от евреев желанием похвастаться, преувеличить свои достижения, зачастую на публику. Это негативно влияет на отношение к ним окружающих.
Ай джан Бабай Джан приходи ко мне лавка будем кушать Баклайджан разный сорный травка.
что же сказал товарисч?
Чьё было?
Чьё стало?
Кто такой этот товарисч? Ясно, что не из Москвы (хотя бы потому, что есть Москва в Канаде, есть Москва в США, инаверное - есть и ещё где-нибудь): товарисч играет на "полутонах" и "ассоциациях" - как сейчас принято в контролирующих "яблоки" и "гуглы" органах за пределами РФ...
Недаром же: Грета Тунберг открыто вмешивается в выборы Президента США, призывая голосовать за определённого кандидата - и это - нормально!
В России обсуждают возможные _варианты_ развития событий после выборов Президента США - и это - вмешательство в выборы!
Александр Лебедь (имя, неизвестное 70% молодёжи РФ) упал бы и полгода встать не мог бы!
Вы - жертва ЕГЭ или егора гай... (невозможно соединять имя Аркадия Гайдара с именем его внука! Один (Аркадий) - жизнь отдал за нашу страну, а другой - всё то, за что отдал его дед жизнь - предал и продал!)
Не понимаете вы, ДВП, однако, простой вещи: СПРАВЕДЛИВОСТИ, РОДИНЫ и того, что когда человека делают "дерьмом" (модератору: это - цензурное выражение!) за за деньги и репутацию - за показ пробирки с зубным порошком, то всё это есть ФАЛЬШИВКА! Вы не понимаете 2-х вещей: 1) что такое справедливость сиюминутная И 2) справедливость ВЕКОВАЯ...
Вас не будет, внуков ваших не будет, а СПРАВЕДЛИВОСТЬ - будет!
Так и здесь. Съездите в Армению, в горы: своими глазами посмотрите, что такое "вековое поле": прадед начал камни вырубать, сын всю жизнь их продолжал вырубать и дом из этих камней построил, внук всю жизнь таскал туда землю из долины, правнук - на этом поле что-то посадил...
Это - горская Армения!
Вы где такое видели ещё? Чтобы это было тысячелетиями (от Урарту - с клинописью - до нынешних времён)??
Объясните: почему почти 90% (или более) населения Армении - армяне? В отличие от Украины, Казахстана и т.п.?
Ответ простой: в _тех_ природных условиях - только прирождённые армяне могут жить и не уезжать оттуда - из-за их любви к могилам предков и своей земле! Снимаю перед ними шляпу! Это вам не нынешние "невозвращенцы" - "европейцы"!
Ну, армяне для "невозвращенца-европейца" - дикари! Для него "европейцы" - это "сильно загорелые" в рубашках "апаш" и с "пирсингами в носах или ...
!!!!