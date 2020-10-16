Николя Саркози предъявлены обвинения в создании преступного сообщества

16:52 16.10.2020

Экс-президент Франции Николя Саркози обвинен в создании преступного сообщества. Это связано с тем, что Ливия, как полагают следователи, финансировала его президентскую кампанию, передает BFM TV.

«Я узнал об этом новом расследовании с величайшим изумлением. Итак, это новый шаг в длинном списке несправедливостей, совершенных во время так называемого дела о "ливийском финансировании" моей избирательной кампании 2007 года», — написал Саркози в своем Facebook.

Согласно французскому законодательству, по статье о создании преступной группировки Саркози может грозить до 10 лет тюрьмы. В истории Франции подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента.

Николя Саркози задержали в марте 2018 года в рамках расследования, которое ведется еще с 2013-го. Французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин утверждал, что на предвыборную кампанию экс-президента тогдашний ливийский лидер Ливии Муаммар Каддафи выделил 50 миллионов евро. По словам Саркохи, он не получал денег ни от ливийского правительства, ни от какого-либо другого.

В 2013 году Николя Саркози также обвиняли в использовании в личных целях состояния престарелой владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. По мнению правоохранительных органов, политик мог воспользоваться состоянием здоровья Бетанкур, страдающей болезнью Альцгеймера, чтобы получить от нее деньги на предвыборную кампанию 2007 года.