США расширили санкции против «Северного потока-2»
Государственный департамент США выступил с заявлением по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток-2».
Предполагалось, что объектами санкций являются компании, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока-2», например, Allseas (суда прекратили строить газопровод в начале 2020 года после принятия санкций).
Однако Госдепартамент расширил данную интерпретацию и заявил, что под санкции попадут и компании, которые предоставляют разного рода услуги таким судам (например, дооборудование или финансирование модернизации). Таким компаниям Госдеп дал 30 дней, чтобы прекратить подобную деятельность.
Компании, которые ранее (до 20 октября) оказывали подобные услуги судам Nord Stream 2, а сейчас уже не оказывают, наказаны, предположительно, не будут, сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А слабо вашему хозяину, бандюку и фашистскому нацюку дядюшке Сэму послать авианосное корыто в Балтийское море?
одной стороны - педосатанисты ведут экономическу войну против рф, которая Неизбежно закончится войной армий.
одновременно с другой стороны - чиновники рф в лице разного рода собяниных, кудриных, мишуськиных и пр, регулярно ездят на запад за инструкциями и остервенело внедряют приказы Кагала по укреплению доллара, запрету свободы слова, подaвлению русских, тотальной слежке, раскручиваюнив Говид Аферы, удушению экономической активности, террору за неисполнение санкций и т.д..
идет игра в одни ворота..
Лично я НЕТ! У меня дома газовая олита.
В Германии будут ликвидированы все АЭС и нужен дешёвый газ для выработки электроэнергии, а американский сланцевый газ дороже, что скажется на подорожании электроэнергии и в конечном итоге продукции.
И НАХРЕН тебе сдался Навальный? Ты хочешь дешевле газ, электроэнергию, продукцию или из за Навалного отказаться от Северного потока2, в который Германия вложила уже миллиарды и будет выплачивать неустойку, а потом всё ещё дороже будет?
Опомнись РУСОФОБ!!! БЛИН!! Откуда у тебя такая НЕНАВИСТЬ к России? Ну любишь ты своего Бандеру, так люби себе на здоровье!
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, а также анонимов - Тузиков
А вы типа персы? И вывод тот пропечатали в том ноутбуке, который сынок кандидата в президенты забыл взять обратно из ремонта? У него явно деменция как и у папы? Достойный президент )))
А каким простите боком тут Америка, если продавец Россия а покупатель Германия. Просто " заботятся" ?