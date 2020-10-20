США расширили санкции против «Северного потока-2»

15:51 20.10.2020

Государственный департамент США выступил с заявлением по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток-2».

Предполагалось, что объектами санкций являются компании, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока-2», например, Allseas (суда прекратили строить газопровод в начале 2020 года после принятия санкций).

Однако Госдепартамент расширил данную интерпретацию и заявил, что под санкции попадут и компании, которые предоставляют разного рода услуги таким судам (например, дооборудование или финансирование модернизации). Таким компаниям Госдеп дал 30 дней, чтобы прекратить подобную деятельность.

Компании, которые ранее (до 20 октября) оказывали подобные услуги судам Nord Stream 2, а сейчас уже не оказывают, наказаны, предположительно, не будут, сообщает РБК.