Никол Пашинян призвал народ Армении к оружию
Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - заявил Пашинян в видеообращении в фейсбуке.
Он отметил, что сейчас Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. "А это, вы понимаете, что означает", - добавил Пашинян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, была начата "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана, напоминает "Интерфакс".
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что ему еще остается делать, когда светит турма за приказ обстреливать Ганжду ракетами.
Походу поголовье армян в Сочи после такого призыва только вырастет.
"Собственно, все уже поняли.
Режим Пашиняна Москва поддерживать не будет.
А больше поддержать его просто некому.
Не до Армении всем сейчас в силу разных обстоятельств."
Россия не перетрухала, России на вас положить с прибором. Вот в этом народ полностью солидарен с властью.
Ну, вроде, свора тролей успокоилась. Пашинян демонстрирует твёрдость и непоколебимость армянского духа. Россия перетрухала ненашутку и выжидает не зная что делать. Азербайджан потерял право владеть Карабахом и потерял его навсегда. В Карабахе, пока не погиб ни один русский солдат. Пока Армяне перемалывают туркоподобных Азеров в Карабахской мясорубке, в русской армии готовится сокращение ста тысячи должностей, повышение срока выслуги лет выхода на пенсию. Планируется обязать платить военнослужащих за свою форму, а сэкономленные деньги передать подлым тролям ведущим здесь русофобскую пропаганду. Запомните, Армения победит, а варвары перебьют сами себя и вы будете в их числе. С арийским приветом.