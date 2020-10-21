Вооруженные преступники захватили заложников в отделении Банка Грузии

В одном из банков в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников, сообщение об этом поступило  в 14:21 по местному времени, сообщает Спутник-Грузия со сылкой на МВД Грузии.

Точное число преступников не приводится. Изначально сообщалось об одном нападавшем. Известно, что он вооружен гранатой и автоматом. Но нападавших, возможно, несколько. Преступники потребовали $500 тыс., сообщают местные СМИ. 

Захватчики отпустили из отделения банка пожилых людей. Сколько заложников осталось внутри — неизвестно, пишет "Коммерсант".

В отделении банка остаются несколько его сотрудников. Один из них успел нажать тревожную кнопку, после чего к банку приехала полиция. Нескольким людям удалось выбежать из банка через пожарную лестницу.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по ст.ст. 179 (разбой), 236 (противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и 144 (захват в качестве заложника). Полицейские уже оцепили территорию вокруг банка, на месте проводится "операция по нейтрализации преступника".

Министерство внутренних дел призывает телеканалы не вести прямую трансляцию с места событий, чтобы не ставить под угрозу жизнь заложников и сотрудников полиции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 21.10.2020, 19:53
    Гость: stalker

    "Вооруженные преступники захватили заложников в отделении Банка Грузии", а потом с ними выпили вина, станцевали лезгинку и спели "Где же ты моя Сулико".

Все комментарии (7)
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