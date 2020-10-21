Вооруженные преступники захватили заложников в отделении Банка Грузии
В одном из банков в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников, сообщение об этом поступило в 14:21 по местному времени, сообщает Спутник-Грузия со сылкой на МВД Грузии.
Точное число преступников не приводится. Изначально сообщалось об одном нападавшем. Известно, что он вооружен гранатой и автоматом. Но нападавших, возможно, несколько. Преступники потребовали $500 тыс., сообщают местные СМИ.
Захватчики отпустили из отделения банка пожилых людей. Сколько заложников осталось внутри — неизвестно, пишет "Коммерсант".
В отделении банка остаются несколько его сотрудников. Один из них успел нажать тревожную кнопку, после чего к банку приехала полиция. Нескольким людям удалось выбежать из банка через пожарную лестницу.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по ст.ст. 179 (разбой), 236 (противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и 144 (захват в качестве заложника). Полицейские уже оцепили территорию вокруг банка, на месте проводится "операция по нейтрализации преступника".
Министерство внутренних дел призывает телеканалы не вести прямую трансляцию с места событий, чтобы не ставить под угрозу жизнь заложников и сотрудников полиции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И потребовали бочку вина Киндзмараули и 5 раз лобио+чанахи !
это же грузины! Щас мама прибежит и преступника стыдить будет
Сталин тоже так начинал.
"Вооруженные преступники захватили заложников в отделении Банка Грузии", а потом с ними выпили вина, станцевали лезгинку и спели "Где же ты моя Сулико".
Территория победившей демократии.