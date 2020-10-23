Французская прокуратура требует приговорить россиянина к 10 годам тюрьмы

Французская прокуратура потребовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 750 тыс евро, пишет РИА Новости.

Россиянина обвиняют в кибератаках, вымогательстве и отмывании денег. По версии следствия, Винник создал и распространил вредоносную программу Locky, жертвами которой с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний.

Винник был арестован летом 2017 года в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через биржу криптовалюты. В 2019 году он был экстрадирован во Францию, запросы на его выдачу также подавали Москва и Вашингтон. 

Отмечается, что первое заседание состоялось в минувший понедельник. Винник отверг все обвинения, заявив что никогда ренее не слышал о программе Locky.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2020, 16:04
    Гость: Иван Иваныч

    Ну что сказать. Французы выродки и дикари. И пока у нас н будет тысячепроцентной консолидации, от общества до правительства и силовых структур на тему " НАШИХ ОБИЖАЮТ" , мы больны.

  2. 23.10.2020, 15:36
    Гость: gvozd

    дело сфабриковано от начала и до конца.
    однако не это даже самое возмутительное.
    педосатаносты осознали угрозу криптовалютной системы для Кагала и Империи педостана.
    следствием этого осознания было то что оборот крипты фактически был запрещен в сша и во всех странах-марионетках-колониях.
    однако сам запрет не работает без Контроля над криптосистемой.
    сша Сконцентрировали все криптобиржи на своей территории одновременно через своих агентов запретив криптобиржи в колониях - таким образом резко затормозив развитие антиамериканской валютной системы во всем мире И навязав слежку за всеми кто пользуется биржами в самих сша.
    конечной целью является захвать криптовалютного рынка как замена обескровленному и ненавистному по всему миру доллару.
    в этом Смысл происходящего с вииником.
    Который заметим вел свой нбизнес в рф, а не в сша - это и было главной его виной. он был Вне американского контроля.
    то что рф ничего не делает для вызволения Похищенного гражданина, это очередной позор рф.

  3. 23.10.2020, 15:24
    Гость: напомню

    Была история с российским хакером, где читал уже подзабыл (чуть ли не сконца 90-х, начала нулевых). Заподозрили в американской компании в не благовидной деятельности выходца из РФ. Установили у него клавиатурных шпион. Оказалось он отсылал данные в РФ. Этот адрес отследили и попытались взломать. ФСБ подняло шумиху что их ломают (помню такую шумиху - была).
    Мешать людям защищать свою информацию это не бездарям заниматься взломами. Проявление дурдома ФСБ как его не профессионализм в сборе информации.

  4. 23.10.2020, 14:44
    Гость: ABCD

    То есть, они доказать его вину не могут но хотят посадить?
    Хлопчик мутный.
    В США он работал в компании -созданной с его участием бирже биткоинов, после чего она лопнула и исчезли биткоины на сумму 2 миллиарда баксов!
    Причём он же был среди тех, кто потом перепродал эти биткоины.
    В РФ его вяло "подозревают" в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на сумму в 750 млн руб и краже IT оборудования на 600,000р
    Видимо в РФ есть кто-то кто не хочет его возвращения домой и активно сдаёт его амерам.

  5. 23.10.2020, 14:34
    Гость: Чингис

    Взять завтра же в Мушкаф-городе пару лягушатников за наркоманство и педофилию - уж точно не ошибешься:) - и впаять по 20 лет.Живенько обменяют.
    Проверено :)

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