Французская прокуратура требует приговорить россиянина к 10 годам тюрьмы
Французская прокуратура потребовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 750 тыс евро, пишет РИА Новости.
Россиянина обвиняют в кибератаках, вымогательстве и отмывании денег. По версии следствия, Винник создал и распространил вредоносную программу Locky, жертвами которой с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний.
Винник был арестован летом 2017 года в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через биржу криптовалюты. В 2019 году он был экстрадирован во Францию, запросы на его выдачу также подавали Москва и Вашингтон.
Отмечается, что первое заседание состоялось в минувший понедельник. Винник отверг все обвинения, заявив что никогда ренее не слышал о программе Locky.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну что сказать. Французы выродки и дикари. И пока у нас н будет тысячепроцентной консолидации, от общества до правительства и силовых структур на тему " НАШИХ ОБИЖАЮТ" , мы больны.
дело сфабриковано от начала и до конца.
однако не это даже самое возмутительное.
педосатаносты осознали угрозу криптовалютной системы для Кагала и Империи педостана.
следствием этого осознания было то что оборот крипты фактически был запрещен в сша и во всех странах-марионетках-колониях.
однако сам запрет не работает без Контроля над криптосистемой.
сша Сконцентрировали все криптобиржи на своей территории одновременно через своих агентов запретив криптобиржи в колониях - таким образом резко затормозив развитие антиамериканской валютной системы во всем мире И навязав слежку за всеми кто пользуется биржами в самих сша.
конечной целью является захвать криптовалютного рынка как замена обескровленному и ненавистному по всему миру доллару.
в этом Смысл происходящего с вииником.
Который заметим вел свой нбизнес в рф, а не в сша - это и было главной его виной. он был Вне американского контроля.
то что рф ничего не делает для вызволения Похищенного гражданина, это очередной позор рф.
Была история с российским хакером, где читал уже подзабыл (чуть ли не сконца 90-х, начала нулевых). Заподозрили в американской компании в не благовидной деятельности выходца из РФ. Установили у него клавиатурных шпион. Оказалось он отсылал данные в РФ. Этот адрес отследили и попытались взломать. ФСБ подняло шумиху что их ломают (помню такую шумиху - была).
Мешать людям защищать свою информацию это не бездарям заниматься взломами. Проявление дурдома ФСБ как его не профессионализм в сборе информации.
То есть, они доказать его вину не могут но хотят посадить?
Хлопчик мутный.
В США он работал в компании -созданной с его участием бирже биткоинов, после чего она лопнула и исчезли биткоины на сумму 2 миллиарда баксов!
Причём он же был среди тех, кто потом перепродал эти биткоины.
В РФ его вяло "подозревают" в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на сумму в 750 млн руб и краже IT оборудования на 600,000р
Видимо в РФ есть кто-то кто не хочет его возвращения домой и активно сдаёт его амерам.
Взять завтра же в Мушкаф-городе пару лягушатников за наркоманство и педофилию - уж точно не ошибешься:) - и впаять по 20 лет.Живенько обменяют.
Проверено :)