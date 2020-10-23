Французская прокуратура требует приговорить россиянина к 10 годам тюрьмы

14:09 23.10.2020

Французская прокуратура потребовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 750 тыс евро, пишет РИА Новости.

Россиянина обвиняют в кибератаках, вымогательстве и отмывании денег. По версии следствия, Винник создал и распространил вредоносную программу Locky, жертвами которой с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний.

Винник был арестован летом 2017 года в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через биржу криптовалюты. В 2019 году он был экстрадирован во Францию, запросы на его выдачу также подавали Москва и Вашингтон.

Отмечается, что первое заседание состоялось в минувший понедельник. Винник отверг все обвинения, заявив что никогда ренее не слышал о программе Locky.