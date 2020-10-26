Пограничники не впустили в Белоруссию 600 «крепких» иностранцев

За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну было отказано 595 иностранцам.

«Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», - рассказал корреспонденту БелТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Бычковский также заметил, что основная часть непропущенных лиц пыталась въехать на территорию Белоруссии из соседних стран: Литвы, Украины и Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял о том, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать извне. При этом глава МИД Владимир Макей отмечал, что власти удалось предотвратить «украинский сценарий».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.10.2020, 21:54
    Гость: o

    Поли́на Семёновна Жемчу́жина (имя при рождении Перл Соломо́новна Карпо́вская; 28 февраля [12 марта] 1897, Пологи, Екатеринославская губерния — 1 апреля 1970, Москва) — советская партийная и государственная деятельница, супруга 3-го председателя Совета Народных Комиссаров и министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова[1].
    "Полина Семёновна Жемчужина, молодая весёлая женщина, сестра милосердия одного из военных госпиталей. Она <…> «ненавидела» большевиков и вместе с мадам Брунзель вырабатывала стратегические планы решительного разгрома «латышей, евреев, китайцев и чрезвычаек», которые погубили Россию.[4]"

  3. 26.10.2020, 21:53
    Гость: Здоровья тебе крепкого на всё!

    Ты либо Никонов,либо самоуверенный петух.И ты думаешь ,что не нарвешься на продвинутого Павлика Морозова и тебе не дадут "десять лет без права переписки",или что в Ленинграде тебя на фрагменты не расфасуют? И конечно ковид тебя стороной обойдет!С таким счастьем и в таком счастливом окружении живешь:
    "В Новокузнецке морги завалены трупами. Их негде складировать".
    "Врачи зауральского города Кургана заявили об "огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса" в регионе и обратились к спрятавшемуся в бункере Путину с просьбой прислать военных медиков "
    "В центральной городской больнице Бийска осталось всего 4 врача"

  4. 26.10.2020, 21:48
    Гость: a

    Вы ошибаетесь! Он против власти - власти пшеков, пиндосов и всяких прибалтийских вымиратов. Он - защитник своей страны! Сатрап (др.-перс. xšaθrapāvan — хранитель царства)

  5. 26.10.2020, 21:45
    Гость: o

    "То не добже, пане бобже", как звучит в народной песне потенциальных польских панов для наивных белорусских хлопов.

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