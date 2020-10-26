Пограничники не впустили в Белоруссию 600 «крепких» иностранцев

17:02 26.10.2020

За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну было отказано 595 иностранцам.

«Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», - рассказал корреспонденту БелТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Бычковский также заметил, что основная часть непропущенных лиц пыталась въехать на территорию Белоруссии из соседних стран: Литвы, Украины и Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял о том, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать извне. При этом глава МИД Владимир Макей отмечал, что власти удалось предотвратить «украинский сценарий».