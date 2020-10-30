На западе Турции произошло сильное землетрясение, есть погибшие

20:33 30.10.2020

На западе Турции в провинции Измир произошло землетрясение, магнитуда которого по различным данным составила от 6,6 до 6,9. Эпицентр находился в Эгейском море в 17 км от района Сеферихисар в Измире. После землетрясения началось цунами, затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре, пишет "Коммерсант".

В результате землетрясения разрушено около 20 зданий. Погибли 12 человек, 419 пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2 — Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020

Толчки почувствовали и в Греции: на острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека.

"Всеми средствами нашего государства мы поддерживаем наших граждан, пострадавших от землетрясения. Мы приняли меры, чтобы все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия",— написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

BREAKING: Tsunami has stuck Izmir, Turkey following 6.9 magnitude earthquake. Reports of widespread damage. #izmir #earthquake

pic.twitter.com/wW7hRF0E9Y — Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020

Президент России Владимир Путин направил Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением. "Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.