На западе Турции произошло сильное землетрясение, есть погибшие

На западе Турции в провинции Измир произошло землетрясение, магнитуда которого по различным данным составила от 6,6 до 6,9. Эпицентр находился в Эгейском море в 17 км от района Сеферихисар в Измире. После землетрясения началось цунами, затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре, пишет "Коммерсант".

В результате землетрясения разрушено около 20 зданий. Погибли 12 человек, 419 пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

— Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020