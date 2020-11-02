В США в преддверии выборов заколачивают витрины, опасаясь беспорядков
В США бизнесмены заколачивают витрины своих магазинов и кафе в преддверии выборов президента страны, опасаясь беспорядков. Фото и видео с учреждениями, заколоченными фанерными листами, появляются в социальных сетях.
Деревянные панели появились на фасадах гостиниц, банков, магазинов и ресторанов в Вашингтоне. Силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий.
The entire neighborhood surrounding the White House is preparing for mass unrest: boards, chains, fences, and barriers. This is insane. pic.twitter.com/baXj3RD2Cf
— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 30, 2020
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия, пишет Znak.com.
К самому худшему сценарию заранее готовятся власти сразу нескольких штатов и крупнейших городов страны.
Washington DC: Businesses all around the nation’s capitol are boarding up in preparation for predicted civil unrest upon determination of the 2020 election results. pic.twitter.com/kfwPK6Z8IZ
— Kalen From Scriberr (@FromKalen) October 30, 2020
Основной причиной для подобных прогнозов стали заявления президента Трампа. В последние месяцы он неоднократно говорил, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников «прийти на избирательные участки» в день выборов, чтобы помешать демократам «отобрать у него победу».
Выборы в США должны пройти завтра, 3 ноября. За кресло президента борются Дональд Трамп и Джо Байден.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сам же и добавлю. Что возможно хозяева денег решили из Трампа сделать эдакого демократического фюрера на фоне больного Джо. Если кто слышал или читал инагуриционную речь Трампа она чем-то похоже на МайнКаумф Гитлера. Ведь те же самые кланы стояли и за тем. Хотя этот из тех же больших денег, и очень часто будучи ребенком играл на пикниках Рокфелеров.
Это вот такой "вне системный человек" :) И что самое интересное что он же со своей Миланьей "моделью" супер дорого уровня познакомился через повешивсегося Джефри Эпштейна :) Посмотрел я на ее фоты в молодости и скажу там все понятно сразу. Модельный бизнес он такой разного уровня, от 500$ в час до 50,000$ за выходные. Она из второй категории. Это уже мнение наших московских и украинских путан, инстаграмщиц, которые в США зарабатывают по 30-50,000$ в месяц обслуживая дедушек типа как кандидаты в президенты.
Это для славянок ниша. Хотя и хорошо оплачиваемая. 30-50,000 в год в Америке в среднем и есть зарплата людей с высшим образованием. Но нынче нужны и востребованы нарко, путаны, кардеры воры и всякие другие. Кризиса они не чувствуют да и в головах и в сердцах там ничего нет. Поэтому старые дядьки 60-75 и 25 летние красотки зеркало общества. А для остальных телевизор и мамочка. Ну и пособия по безработице пока ещё...весело в Эмерике таки да. :)))
Поэтому нас и до 1 миллиарда и сократят всех грешных если и дальше будем молчать. Это глобальная система. Но в США ее придумали..
У западных цивилизованных нацистов и фашистов грандиозный мировой шухер всё равно будет!
Сейчас нашел у себя книгу Томаса Читтама "Крах США. Вторая гражданская война 2020". Издана у нас в 2010 г., в США в 1998 г. Странное совпадение дат и событий. Мне не смешно, так как у них есть ядерное и химическое оружие и много много всякого другого. В сети можно скачать pdf-файл. Почитайте.
как интересно они стали жить!
И тем не менее Обаму же никто не выдвигал и он сам сидит тихо. А этот товарищ действительно умный для американского политика.
Поэтому заколачиваются от нас мигрантов, негров, и мексов. Потому что локдаун будет с вакцинацией или без но с лагерями точно.
Люди этого не понимают...просто СМИ же не об этом, они все о Ковид19 уводят проблему в сторону, и с тем что денег у банков нет. Виноват Ковид-19. И 80% людей в это верит. ЛА весь снова в масках даже в машине.
Не носят маски только мы русские, украинцы, и вообще на это все очень иронично смотрим.
Я просто не перестаю удивляться проворность глубинного государства англо-саксонии они мне кажется продумали все ходы. Но сломаются ониина славянах, поэтому нас славянских мужиков Алан Даллес и написал нужно всех уничтожить. И они ещё к нашим границам прийдут. А проект Ковид-19 Трамп может и свернет. Похоже западный мир снова сильно озабочен проблемой отрезания голов масульманами, такие же не примиримый как они идиологии. И новый крестовый поход НАТО на ближний восток более вероятен. Ведь с Ковид19 у американцев все больше вопросов. А для кукловодов же их зло должно восприниматься как добро в социуме. Иначе это не будет "демократия"
Тут можно вечно рассуждать, что будет и как, но скоро увидим. Я лично думаю победит Трамп, протесты будут, введут армию, и всех задавят. И поволокут в те самые лагеря с большими печами. Все для закона и порядка ведь.