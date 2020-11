В США в преддверии выборов заколачивают витрины, опасаясь беспорядков

В США бизнесмены заколачивают витрины своих магазинов и кафе в преддверии выборов президента страны, опасаясь беспорядков. Фото и видео с учреждениями, заколоченными фанерными листами, появляются в социальных сетях.

Деревянные панели появились на фасадах гостиниц, банков, магазинов и ресторанов в Вашингтоне. Силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий.

The entire neighborhood surrounding the White House is preparing for mass unrest: boards, chains, fences, and barriers. This is insane. pic.twitter.com/baXj3RD2Cf

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия, пишет Znak.com.

К самому худшему сценарию заранее готовятся власти сразу нескольких штатов и крупнейших городов страны.

Washington DC: Businesses all around the nation’s capitol are boarding up in preparation for predicted civil unrest upon determination of the 2020 election results. pic.twitter.com/kfwPK6Z8IZ

— Kalen From Scriberr (@FromKalen) October 30, 2020